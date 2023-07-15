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Рамиль Муллин представил эскизы нового кампуса химического института в Нижнекамске
Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин опубликовал в своем Telegram-канале эскизы проекта будущего кампуса Нижнекамского химико-технологического института.
«В Казани при участии министров строительства и экономики, руководства КНИТУ НХТИ обсудили ход реконструкции нашего кампуса и вопросы оснащения его самым современным оборудованием, позволяющим подготовить лучшие кадры для передовой нефтехимической промышленности», — сообщил Рамиль Муллин.
По его словам, кампус станет не только кузницей кадров, но и научным центром для разработок в сфере экологической безопасности и нефтехимических технологий.
Работа над созданием нового современного учреждения ведется при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова.
В интервью телеведущим телеканала ОТР руководитель республики заявил, что сейчас ведется большая работа по химическому институту в Нижнекамске.
«Это будет очень достойное учебное заведение, которое создается совместно с СИБУРом, Министерством образования и науки», — заявил Минниханов.
Эскизы: Telegram-канал Рамиля Муллина.
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