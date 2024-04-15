Рамиль Муллин: По факту мы заправляем всё – от машин до арктических ледоколов и самолетов

По факту мы заправляем всё – от машин до арктических ледоколов и самолетов. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал мэр города Рамиль Муллин.

Нижнекамск благодаря двум введенным комплексам глубокой переработки тяжелых остатков перерабатывает 24 млн тонн нефти с переделом до 99-99,8%, сказал мэр. «Это очень высокий показатель с учетом, что в среднем по России он составляет 60-70%. По факту мы заправляем всё – от машин до арктических ледоколов и самолетов», – отметил Муллин. – То есть наше топливо сегодня используется во всем народном хозяйстве и в военной промышленности, наша продукция востребована».

Он сказал, что введенные в отношении России санкции серьезно усложнили работу предприятий города и района. «Раньше мы были очень сильно зависимы от европейского рынка, сильно на него ориентированы. Туда мы поставляли синтетический каучук, галобутилкаучук, продукты передела нефтехимии. Плюс мы были зависимы от европейских технологий – катализаторов и продукции, которая нужна для химического синтеза», – говорит мэр.

Благодаря менеджменту компаний и руководства республики производство не было остановлено. По сбыту предприятия переориентировались на турецкий рынок, азиатский, в том числе китайский рынок, продукция также востребована внутри страны.

Застоя продукции не случилось, продолжает Муллин. «Сегодня мы идем с ростом объема отгруженной продукции (порядка 900 млрд рублей), с ростом валового территориального продукта (порядка 400 млрд). По разным направлениям идет рост от 2 до 11%. Хотя в целом в России нефтехимия очень сильно просела», – подчеркнул он.

Рост по отгруженной продукции идет у малого и среднего бизнеса, многие компании планируют расширение.

«Я считаю, мы очень динамично движемся, у нас очень серьезные амбициозные планы», – резюмировал глава.