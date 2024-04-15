Рамиль Муллин: «Мы не та команда, которая только латает дыры»

Рамиль Муллин: « Когда я начал работать, самые главные вопросы от жителей были по нескольким направлениям: общественный транспорт, дороги и экология. Благо мы эти вопросы сдвинули с мертвой точки»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Только за 2023 год в развитие дорожной инфраструктуры Нижнекамска вложено свыше 2,9 млрд рублей»

Рамиль Хамзович, вы работаете руководителем Нижнекамска уже 2,5 года. Что удалось за это время сделать? Назовите три главных достижения. Возможно, что-то пока не удается.

Я считаю, что в последние годы благодаря национальным проектам, федеральным, республиканским и муниципальным программам, поддержке руководства наших промышленных компаний СИБУР и «Татнефть» очень меняется облик города, района. Когда я начал работать, самые главные вопросы от жителей были по нескольким направлениям: общественный транспорт, дороги и экология. Благо мы эти вопросы сдвинули с мертвой точки.

Сегодня в Нижнекамске курсируют почти 60 муниципальных автобусов по девяти маршрутам, интервал движения составляет 15 минут. Общий пассажиропоток увеличился с 600 тысяч до 12 миллионов человек. Это, я считаю, достаточно хороший результат.

Благодаря поддержке республики, участию в национальном проекте «Безопасные качественные дороги» два предыдущих года стали для нас рекордными по строительству и ремонту дорог. Только за 2023 год в развитие дорожной инфраструктуры Нижнекамска вложено свыше 2,9 млрд рублей. А эта цифра соизмерима с годовым бюджетом нашего города. Капитально отремонтированы более 24 км дорог и столько же велодорожек.

В сфере экологии показательным является соотношение производственной мощи нашей промышленности и общей массы выбросов. Тенденция по сокращению выбросов в атмосферу сохраняется. Уменьшилось и количество обращений от жителей.

Также совместно с промышленниками мы продолжаем традицию наших первостроителей по высадке деревьев. При поддержке компании СИБУР в городе появилась кедровая роща и единственный в Поволжье сирингарий, где высажено 1000 сиреней 36 сортов.

Обновился природно-ландшафтный комплекс «Святой Ключ» при поддержке республики и компании «Татнефть». Это не только излюбленное место отдыха нижнекамцев, но и место энергии, которое помогает нам дальше развиваться.

В рамках мастер-плана мы тоже предусмотрели экологический проект – большое «Зеленое кольцо» и хотим сделать Нижнекамск «городом в лесу». Для того, чтобы лес, который расположен рядом с жилой застройкой, плавно переходил в город, соединяя всё это велодорожками, лыжно-роллерными трассами в прилегающих массивах.

«Мы хотим обновить систему электротранспорта – закупить новые трамваи и построить новые линии» Фото: e-nkama.ru

«На сегодня созрела необходимость дальнейшей модернизации общественного транспорта, а именно трамвайного движения»

Можно ли считать, что актуальная на определенный момент времени проблема общественного транспорта решена?

Нам нужно еще порядка 50 автобусов, чтобы охватить все направления: пригород, садовые общества, промышленные зоны. Но самое главное, на сегодня созрела необходимость дальнейшей модернизации общественного транспорта, а именно трамвайного движения. Мы хотим обновить систему электротранспорта – закупить новые трамваи и построить новые линии.

Сегодня наблюдается серьезная нагрузка на промышленную зону, куда большое количество людей перевозится вахтовым методом. Решением для себя мы видим строительство трамвайной дороги вдоль Соболековской трассы (соединяет Нижнекамск с промышленной зоной, – прим. Т-и) в направлении промышленных компаний. Сделав круг через промышленную зону, по южной дороге маршрут должен вернуться в город. Это должны быть современные поезда, современные линии, чтобы передвижение было быстрым, комфортным, безопасным.

Плюсом планируем обновить и городскую сеть. Кроме того, у нас есть новые микрорайоны, население которых до промышленных зон добирается на вахтовых автобусах. Этот вопрос тоже требует решения.

Всё это требует серьезных вложений. Мы рассчитываем на помощь федерального бюджета и различных федеральных программ.

Вы сказали о серьезных вложениях в дорожное строительство.

Да, одну из серьезных подвижек мы смогли сделать в части дорожного строительства. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», при поддержке республики, участии в других проектах на дорожную инфраструктуру Нижнекамска ежегодно удается аккумулировать 2,8-2,9 млрд рублей, из которых порядка 700 млн на программу «Наш двор». То есть подходим комплексно – ремонтируем и строим не только основные и квартальные дороги, но и тротуары, велодорожки, проводим благоустройство и освещение. Благодаря этому мы на сегодня смогли привести в нормативное состояние порядка 70% дорог.

Сейчас для нас большой вызов – ремонт дорог в промышленной зоне. Это порядка 33 километров, которые требуют серьезного обновления. Сегодня на этот участок идет колоссальная нагрузка в части логистики, вывоза и привоза продукции нефтехимии.

Товарооборот и движение товаров все время растет. Мы на сегодня вторые после Альметьевска по объему отгруженной продукции. Большая нагрузка идет и на железную дорогу. Поэтому мы стараемся расширять логистические схемы. Есть несколько инвесторов, которые разрабатывают схему водного транспорта, строится логистический узел Дэн Сяопина.

Нижнекамск растет, у него большое будущее, большие амбиции, поэтому есть задачи, которые требуют решения.

«По факту мы заправляем всё – от машин до арктических ледоколов и самолетов»

Чем в целом для экономики города закончился 2023 год? Какова была динамика?

Экономика – это основа развития нашей территории. Даже в рамках перспективы развития мы видим Нижнекамск как неоиндустриальный город. То есть для нас промышленность – это основа развития, гордость.

Раньше мы были очень сильно зависимы от европейского рынка, сильно на него ориентированы. Туда мы поставляли синтетический каучук, галобутилкаучук, продукты передела нефтехимии. Плюс мы были зависимы от европейских технологий – катализаторов и продукции, которая нужна для химического синтеза. То же самое было по энергетике. Введенные санкции серьезно усложнили работу. Но благодаря мудрому менеджменту компаний СИБУР, «Татнефть», ТАИФ, «Татшина» мы ни на один день не остановили производство. И сегодня большая часть продукции, тех же катализаторов, выпускается на нижнекамской площадке. Наши партнеры начали производство той компонентной среды, которая необходима для химического синтеза.

Не случилось застоя продукции – мы переориентировались по сбыту на турецкий рынок, азиатский, в том числе китайский рынок. Продукция востребована и внутри страны.

Сегодня мы идем с ростом объема отгруженной продукции (порядка 900 млрд рублей), с ростом валового территориального продукта (порядка 400 млрд). По разным направлениям идет рост от 2 до 11%. Хотя в целом в России нефтехимия очень сильно просела.

Более того, мы сегодня благодаря двум введенным комплексам глубокой переработки тяжелых остатков перерабатываем 24 млн тонн нефти с переделом до 99-99,8%. Это очень высокий показатель с учетом, что в среднем по России он составляет 60-70%. По факту мы заправляем всё – от машин до арктических ледоколов и самолетов. То есть наше топливо сегодня используется во всем народном хозяйстве и в военной промышленности, наша продукция востребована.

Сегодня продолжается реализация таких амбициозных проектов, как ЭП-600, «Гексен», шесть установок были введены в ТАНЕКО – это новые технологические линии, которые позволяют более глубоко работать и более эффективно использовать потенциал. Завод галобутилкаучука увеличил объем почти в четыре раза, идет модернизация шинного комплекса, наш шинный комплекс может выпускать порядка 200 наименований разной продукции – от шин велосипедов до тяжелой военной техники.

Идет рост по объемам отгруженной продукции у среднего и малого бизнеса. Сегодня он составляет порядка 70 млрд рублей, это больше, чем на таких развитых территориях, как Тукаевский или Зеленодольский районы.

Мы видим и приход потенциальных инвесторов, обсуждаем направление ветропарков, производства листовой стали, развитие иных направлений. Очень много компаний, которые планируют расширение.

Рост наблюдаем и в сфере обслуживания производств: клининг, транспортные перевозки, питание, медицинское обслуживание. Сегодня промышленные компании выводят непрофильный свой бизнес на аутсорсинг, это тоже создает новые производства, новые линии, приходит новый бизнес. Сегодня промышленность, как большой якорь, тянет за собой очень много малого и среднего бизнеса.

Я считаю, мы очень динамично движемся, у нас очень серьезные амбициозные планы. И главным вызовом для города становится кадровый потенциал.

«Вообще на сегодня мы одна из территорий с самыми высокими зарплатами. Средняя зарплата по «химии» составляет больше 90 тыс. рублей» Фото: © «Татар-информ»

На сегодня Нижнекамск – одна из территорий с самыми высокими зарплатами

Тема нехватки кадров звучит не только в Нижнекамске. Насколько глубока проблема в городе сейчас?

Есть несколько направлений, по которым мы наблюдаем дефицит кадров. Первое – это высококвалифицированные специалисты, которые должны обеспечивать реализацию амбициозных проектов промышленников. Они нужны ЭП-600, «Гексену», заводам «Татнефти». Мы проводим профориентационную работу с детьми, готовим специалистов в наших ссузах и вузах, но их не хватает. Компании приглашают людей с других территорий, создают для них условия, чтобы оставались.

Вообще на сегодня мы одна из территорий с самыми высокими зарплатами. Средняя зарплата по «химии» составляет больше 90 тыс. рублей. Специалист, имеющий навыки производства, может получать до 150 тыс. рублей. Это очень высокие зарплаты, которые позволяют быть интересными.

Второе – это строительство. Нижнекамску постоянно требуется строительный ресурс. Многие компании привлекают мигрантов. В прошлом году на стройках города работали более 40 тысяч мигрантов, которые приезжали от 3 до 6-9 месяцев на строительство таких комплексов, как ЭП-600, ТАНЕКО, «Татшина».

Третье направление – система услуг в городе (уборка, сервис, водители автобусов и коммунальной техники). Также недоукомплектованы специалистами и медицинские учреждения города. В прошлом году штат нижнекамских больниц пополнили 13 врачей. Однако этого все равно еще недостаточно.

Сегодня Нижнекамск сильно развивается, поэтому вопрос кадров для нас важен.

Как планируете решать?

Что касается кадров в системе здравоохранения. Впервые трудоустроенным в Нижнекамске мы предоставляем выплату в размере 100 тыс. рублей в течение двух лет. Согласовали программу поддержки молодых специалистов по арендному жилью. В прошлом году дополнительно выделили 62 квартиры для прибывающих врачей.

Также очень много помещений приспособили под хостелы для специалистов промышленных предприятий. Треть приезжих живет в них. Бизнес очень быстро трансформировал рынок. Есть бизнесмены, которые приехали, купили здания, сооружения, переделали в хостелы, и сегодня они предоставляют очень хорошие условия для наших работников и для тех, кто приезжает. Ряд компаний предоставляет своим специалистам съемное жилье. Да, был период, когда снять жилье в Нижнекамске было просто невозможно. Сейчас более-менее рынок стабилизируется.

«Нижнекамску постоянно требуется строительный ресурс. Многие компании привлекают мигрантов» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«За последние 10 лет в Нижнекамске был введен всего один дом по коммерческой продаже»

Какие результаты по строительству жилья были по прошлому году, какие планы на этот?

Это тоже одно из важных направлений для нас, в мастер-плане мы выделили его отдельным пунктом. Если смотреть последние 20 лет, то в городе шло строительство панельных домов по соципотеке и другим государственным программам. За последние 10 лет в Нижнекамске был введен всего один дом по коммерческой продаже.

Да, у соципотеки есть огромный плюс, но она сильно уронила возможности коммерческого жилья. Сейчас много девелоперов заходит на нижнекамский рынок и начинает реализовывать свои проекты. На стадии завершения два больших 19-этажных дома, строится 45-й микрорайон, начинаем строительство 47-го микрорайона. На рынке есть местные игроки, присматриваются московские, ижевские девелоперы. Есть проекты наших компаний – «Татнефти», СИБУРа, «Татнефтьактива» – по обеспечению жильем своих сотрудников.

Рынок жилья создается. Мы планируем, что в ближайшие годы будем сдавать от 150 до 200 тыс. кв. метров жилья. Пока у нас не очень высокие цифры – сдаем примерно 70-100 тыс. кв. метров. Рынок Нижнекамска стремительный, интересный, и он будет расти.

«Задача мастер-плана – выявить слабые и сильные стороны города»

Вы упомянули мастер-план. В каком состоянии сейчас работы над мастер-планом Нижнекамска? Какие ключевые идеи туда закладываются?

Мастер-план – это документ, который будет определять философию развития нашего города. Есть генеральный план, который определяет красные линии строительства, а задача мастер-плана – выявить слабые и сильные стороны города, понять, в каком направлении нужно двигаться, и обрести некоторые элементы ценности.

Сегодня города борются за людские ресурсы, и чем интереснее город, тем больше людей больше оставаться и больше будет приезжать. Это, собственно, и есть посыл, для чего нам нужен был мастер-план.

Проект мастер-плана разрабатывает один из лидеров в этой области – ООО «Ваухаус», занимается проектом Олег Аркадьевич Шапиро, видный архитектор постсоветского времени.

Основное направление, которое было предложено разработчиками, – полицентричность города. Замечу, что изначально даже генеральный план Нижнекамска рассматривался как город без окраин и центра, то есть окраина и есть центр. Наша задача – связать эти полицентры парками, общественными пространствами, торговыми и деловыми центрами. Связать город именно так, чтобы он оставался интересным в любой точке.

Пресс-служба Нижнекамского муниципального района

Второе направление – это идеи быстрого города. Необходимо так выстроить модели автомобильных дорог, схемы общественного транспорта, чтобы из точки А в точку Б можно было доехать за 15 минут. И речь в первую очередь идет не о скорости, а о безопасности жителей.

Третье направление мастер-плана – это медленный город, который определяет пешеходный и велосипедный каркас территории.

Немного углублюсь в историю. Нижнекамск – город типовой микрорайонной застройки советского времени, как, скажем, Тольятти или Набережные Челны. Но при проектировке Нижнекамска наши архитекторы заложили общественные пространства между микрорайонами, чтобы жители могли тут собираться, гулять, проводить досуг. Да, часть из этих пространств в 90-е годы была утеряна – где-то построили магазины, где-то организовали парковки. Проектанты рекомендуют вернуть эти променады и сделать выход на рекреационные зоны. Сегодня идет благоустройство прилегающих территорий, строительство парковок, пешеходных, велосипедных дорожек, строительство самих дорог, чтобы наша промышленная зона была соединена с центром. И чтобы сама эта зона была привлекательной. Наши проектанты прописывают типы дорог, направление общественного транспорта, тип озеленения. Это те основные направления, которые важны будут для города.

Пресс-служба Нижнекамского муниципального района

В рамках этих приоритетных проектов первое место занимает реконструкция парков. Парк «СемьЯ», там мы видим озеро, многофункциональный центр, спортивное ядро, тропы. Парку нефтехимиков тоже нужно обновление.

Нижнекамск – это город с развитой промышленностью, неоиндустриальный город с экологическим аспектом и имеющий очень серьезный природный каркас. Это шишкинские леса, Корабельная роща, Кама, малые реки, озера, заливные луга.

Наша задача – открыть второй берег Камы, использовать лесные массивы, малое зеленое кольцо и большое зеленое кольцо. Максимально использовать природный каркас, чтобы на экотропы этих лесных массивов выходили наши променады.

Планируем максимально использовать ресурсы комплекса «Красный Ключ», дом купца Стахеева, пристань. В рамках мастер-плана хотим создать несколько креативных пространств. Например, на территории бывшего вокзала организовать молодежный центр, центр креативных индустрий, технологий, выставочный зал.

Хотим изменить «входные ворота». Парк «Омшанка» заброшенный, весь в гаражах, оврагах. Мы хотим эти овраги превратить в зоны отдыха, зоны барбекю, входной узел города. В прошлом году мы убрали штрафстоянку при въезде в город, начали убирать мусорку, расчищать русла озер – начали бить родники. Мы хотим сделать интересным въезд в город. Там предполагается два храмовых комплекса: мусульманская мечеть и православная церковь. Они будут называться комплекс «Единство».

Еще одно направление мастер-плана – комфортное жилье, создание новых лучших примеров строительства. Нижнекамску сейчас этого очень не хватает.

Проект «Нижнекамские термы» хорошо известен за пределами города. Как его оцениваете?

Да, вы правы. Термы очень хорошо себя зарекомендовали. За 2023 год термы посетили почти 600 тысяч человек. («Нижнекамские термы» открыли в конце августа 2022 года, – прим. Т-и). Больше половины посетителей – иногородние.

Создание терм и их хорошая посещаемость повлекли за собой дальнейшее развитие инфраструктуры, появилась востребованность в гостиничном бизнесе, в продаже сувенирной продукции. И сегодня у инвесторов есть желание расшириться. Появился собственник, который готов построить рядом с термами гостиничный комплекс. Есть идеи по строительству аквапарка, возрождению аттракционов. Вообще микрорайон в целом становится очень интересным. Здесь есть футбольная площадка, школы, детский центр, спортивный центр. Объект стал магнитом и инициатором других проектов.

Есть договоренность с речными компаниями о заходе теплоходов в наш порт, в «Термы».

«Казалось бы, для нас это непрофильное направление – Нижнекамск со своей «большой химией» и туризм. Но город становится интересным. На это работают в том числе инвестиционные проекты СИБУРа по созданию рекреационных зон, например, реконструкция Корабельной рощи» Фото: t.me/moynizhnekamsk/

«Казалось бы, для нас это непрофильное направление – Нижнекамск со своей «большой химией» и туризм»

В речном порту Нижнекамска построен большой отель, но были сложности с поиском оператора. Удалось решить, кто будет управлять отелем?

Вопрос пока открытым остается. Сегодня собственник ищет варианты, возможно, развитие будет в направлении медицинского туризма. Есть несколько заинтересантов, в ближайшее время будет понимание, что с этим комплексом. Объект интересный, локация интересная, поэтому нам важно это направление двигать. У города есть потенциал промышленного туризма и не только.

Казалось бы, для нас это непрофильное направление – Нижнекамск со своей «большой химией» и туризм. Но город становится интересным. На это работают в том числе инвестиционные проекты СИБУРа по созданию рекреационных зон, например, реконструкция Корабельной рощи, «Татнефти» – по созданию здравницы, реконструкция лагерей «Костер», «Орленок» и т.д.

Для нас туризм тоже интересное направление, и мы будем его развивать.

Интересный объект – Святой ключ – был закрыт на реконструкцию. Она завершена?

Комплекс Святого ключа – изюминка нашего города (место паломничества в поселке Красный Ключ – Святой ключ во имя Николая Чудотворца, – прим. Т-и). Это уникальное место с большой, длинной историей. Только ради того, чтобы увидеть это место, в Красном Ключе останавливаются теплоходы.

В прошлом году мы совместно с участием республиканского, муниципального бюджетов, средств «Татнефти» смогли провести реконструкцию этого комплекса. До этого работы по реконструкции проводились 22 года назад, в 2001 году.

Сегодня сам комплекс в пределах своих границ завершен, но у нас есть желание пойти дальше. Из Святого ключа бьют родники, мы хотим вычистить до водозабора склон и включить его в туристический маршрут.

В перспективе планируем создать дирекцию комплекса, куда войдут Святой ключ, пристань, отельный комплекс, экопарк, Стахеевский парк.

У нас есть прекрасная пляжная зона, хотим включить берега Камы в пешеходно-велосипедный маршрут, создать зону для причала катеров, яхт.

Планируем войти в федеральный проект и очистить озеро Каракуль. Это одно из самых больших озер в республике. Если это удастся, мы сможем создать очень мощный центр развития этой зоны.

В прошлом году СИБУР передал городу четыре объекта – спорткомплексы «Дружба» и «Факел», лагерь «Алмаш» и базу Управления социального развития Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

«Нижнекамск – это город возможностей. Для сохранения этой тенденции очень важно вкладываться в город»

Какие проекты в области культуры планируется создать? Мы знаем, что предприятия нефтехимической промышленности передавали городу ряд объектов инфраструктуры. Что с ними сейчас?

Развитие культуры – тоже одно из приоритетных направлений нашей деятельности. В последние годы мы в этом направлении сдвинулись с мертвой точки. В прошлом году в рамках федерального проекта национального проекта «Культура» мы смогли включиться в программу по строительству Театра юного зрителя. Мы практически завершили реконструкцию татарского театра, в прошлом году смогли отремонтировать две музыкальные школы и училище Салиха Сайдашева.

Что касается музеев, то раньше в Нижнекамске был только один музей, не считая ведомственных. Мы планируем построить Музей героев, где будут комплексы по Великой Отечественной войне, локальным войнам спецоперации. Хотим создать музеи по направлениям: образованию, культуры, спорта. Планируем построить интерактивные комплексы, которые позволяли бы видеть нашу промышленность, ее мощь, энергию, силу.

Хотим создать культурный центр в парке «СемьЯ». Нижнекамск достоин того, чтобы иметь большие культурные центры. Нам важно развивать культуру. У каждого свой путь достижения истинной духовности. Кто-то идет через образование, культуру, религию, мы должны дать эти инструменты. Поэтому, думаю, и музейное направление, и культурные объекты будем продвигать.

Если говорить о спортивных объектах, то в прошлом году СИБУР передал городу четыре объекта – спорткомплексы «Дружба» и «Факел», лагерь «Алмаш» и базу Управления социального развития. Объекты не ремонтировались годами, и вот после реконструкции, которая проведена благодаря вложениям компании, они переданы городу. Мы получили историю, которая воплощена в реальность в современной стилистике.

Это «СИБУР Арена НК», созданная на базе «Дружбы». Здесь созданы условия для игрового спорта (баскетбола, волейбола, тенниса), фитнеса, полностью реконструирован бассейн. Мы эту территорию назвали Центр студенческого спорта, потому что он находится на улице Студенческой, его окружают учебные заведения. Это уникальный проект для всех жителей.

На базе УСР (управления социального развития, – прим. Т-и) сделали Центр креативных индустрий «БАЗА», современный молодежный центр с различными лабораториями.

Летом планируем сдать лагерь «Алмаш» с круглогодичным проживанием. Старый лагерь полностью снесен, на его месте строятся новые корпуса со всей необходимой инфраструктурой.

В прошлом году компания «Татнефть» преподнесла подарок городу – большую ледовую арену «ТАНЕКО Арена». Это долгожданный объект для фигуристов, хоккеистов.

То есть со стороны предприятий есть понимание, что они должны не только заниматься производством, но и участвовать в жизни города?

Я считаю, что есть полное понимание. Нижнекамские предприятия – одни из самых серьезных налогоплательщиков в бюджет республики и страны. Конечно, есть и амбиции, и желание, чтобы налоги, которые делаются в Нижнекамске, оставались в самом городе. Сегодня Нижнекамск – это город возможностей, город развития. Для сохранения этой тенденции очень важно вкладываться в город, чтобы росла рождаемость, снижался отток молодежи.

Администрация города, республики, сами промышленные предприятия заинтересованы в том, чтобы люди сюда приезжали и оставались здесь.

В прошлом году компания «Татнефть» преподнесла подарок городу – большую ледовую арену «ТАНЕКО Арена» Фото: t.me/ramilmullin

«Я думаю, федеральные власти примут решение, которое не допустит уменьшения Камы по уровню воды»

В начале интервью вы говорили о проблемах экологии как одних из приоритетных для города, района. Недавно были серьезные проблемы с водоснабжением в Камских Полянах. Причина понятна – идет обмеление таких больших рек, как Кама и Волга. Что удалось сделать и какой прогноз на будущее?

Обмеление Волги, Камы – это очень серьезный вопрос, который поднимался не только на республиканском, но и на федеральном уровне.

Критичность ситуации не только в том, что Камские Поляны, где проживают 14 тысяч человек, остались без воды на несколько дней. Такая ситуация могла возникнуть и в 250-тысячном Нижнекамске. Город и предприятия тоже получают воду из Камы. И есть риски, что мы дойдем до критической отметки. В прошлом году мы дошли до руслового забора воды в Каме, которая обеспечивает город и промышленность питьевой водой. Без воды остались порядка 30 тысяч дачных массивов. Для нас ситуация была критическая.

Наши инженеры и сотрудники соответствующих служб оперативно смогли принять решение, как исправить ситуацию. Дополнительно из муниципального бюджета были выделены средства для того, чтобы минимизировать эти риски, были закуплены насосы, емкости.

Есть проект модернизации и строительства экоемкостей на 2000 тонн воды. Нужно порядка 30-40 млн рублей, чтобы эту работу завершить.

Я думаю, что федеральные власти примут соответствующее решение, которое не допустит уменьшения Камы по уровню воды.

«Сегодня мы делаем акцент на развитии малых, семейных ферм, считаем, что они могут производить качественную, экологичную продукцию» Фото: © «Татар-информ»

«Сегодня мы делаем акцент на развитии малых, семейных ферм»

Нижнекамск всегда ассоциируется с нефтехимией, но мы знаем, что район еще и крупный производитель сельхозпродукции…

Сельское хозяйство напрямую связано с экологией. У нас промышленный город, и чтобы здесь что-то выращивать, нужно убедиться в экологической безопасности. Этот вопрос всегда находится у нас в приоритете. За последние 15-17 лет мы уменьшили объем выбросов в два раза, при этом объем производства продукции увеличили в 20 раз.

Мы имеем достаточный объем пашни, сегодня у нас работает шесть крупных сельхозпроизводителей, порядка 60 малых крестьянских и семейных ферм. В республиканском рейтинге сельхозпроизводства по разным показателям мы находимся на 8-м, 10-м, 12-м местах. Прошлый год был тяжелым из-за засухи, но аграрии выполнили свои обязательства, максимально сохранили ресурс.

Сегодня мы делаем акцент на развитии малых, семейных ферм, считаем, что они могут производить качественную, экологичную продукцию. Для крупных сельхозпроизводителей нужны большие массивы полей, а малые, используя заливные луга, могут обеспечить город качественной продукцией.

Я дал поручение создать условия, места для продажи сельхозпродукции. Не организовывать большие ярмарки два раза в год, а дать возможность фермерам, садоводам в течение года продавать излишки продукции без накруток, без наценок.

Пресс-служба Нижнекамского муниципального района

«Сильная экономика должна отражаться в комфортной среде»

Мы затронули тему удержания молодежи в городе и привлечения новых работников. В Год семьи хотелось бы в целом поговорить о демографии. Какова ситуация в Нижнекамске по итогам прошлого года, какие тенденции, как на вас влияет маятниковая миграция и есть ли она у вас?

Демография, рождаемость – это вызов не только для Нижнекамска, но и для всей страны. Нас радует, что сегодня по поручению Президента страны Владимира Путина разрабатываются и внедряются новые проекты, которые могут улучшать ситуацию.

Самая большая рождаемость в Нижнекамске была в 1985 году, тогда родилось 5600 детей. В 2023-м цифра составила 2300. По сравнению с пиковым годом мы уменьшились в два раза. Родильное отделение в нашей клинике имело два корпуса с возможностью нахождения в каждом из них до 2,5 тысячи детей. Сейчас мы думаем о модернизации, планируем оставить одно отделение, а вторую часть переформатировать под патологию новорожденных.

На уровне муниципалитета мы реализовываем и разрабатываем разные проекты в плане поддержки многодетных. Это питание детей из многодетных семей, различные карты, которые дают возможность посещать всевозможные учреждения, поддержка через социальные проекты, помощь в решении бизнес-проектов.

Сегодня главный вопрос – чтобы молодежь не уезжала. Снижение численности населения происходит, потому что молодежь уезжает в крупные города – Казань, Москву, Санкт-Петербург. Да, конкурировать с ними очень сложно, мы считаем, что одно из направлений улучшения макроэкономической ситуации – это создание среды. Сильная экономика должна отражаться в комфортной среде, должна быть окутана ценностями. Я считаю, что город с населением в 250 тысяч плюс район 40 тысяч имеет потенциал для того, чтобы развиваться и быть самодостаточным.

Городу всего 57 лет. Он очень быстро рос за счет большой стройки и больших проектов. Сегодня, когда город продолжает свое активное развитие, главным я считаю, чтобы люди, задействованные на каком-то проекте, остались тут жить. Повторюсь, наша задача – стать интересным городом, городом со своими ценностями. И мы делаем многое, чтобы люди любили свой город – проводим праздники, сажаем деревья, чествуем лучших, поднимаем институт сообщества. Нам важны семейные династии в промышленности, в социальной сфере, таких как учительство, врачевание, стараемся показывать лучшие практики, поощряем семьи.

Через территорию Нижнекамского района проходят такие большие проекты, как трассы М7, М12. Как они повлияли на жизнь и экономику района? Что ожидаете от них?

Дорога – это жизнь. Если смотреть всю историю человечества, все города и поселения строились вокруг дороги. Там, где есть дорога, движение, там всегда будет жизнь.

Нижнекамск всегда был логистическим тупиком. Промзона, где идет погрузка-разгрузка, куда привозят и откуда увозят продукцию – это же настоящий муравейник, идет серьезная нагрузка на автомобильный и железнодорожный транспорт. Поэтому для нас М7 и М12 – это большая перспектива, серьезный потенциал развития, расширение логистических возможностей.

Наличие этих трасс позволят «сделать выстрел» от улицы Мира, выход промышленной зоны на дорогу Иштеряково, то есть связать эту дорогу с федеральной для уменьшения нагрузки на существующую транспортную артерию. С появлением больших дорог появятся и логистические узлы. Уже идет реконструкция железных дорог, обсуждение развития речного терминала. В прошлом году прошла реконструкция аэропорта «Бегишево».

То есть сегодня Нижнекамск имеет автомобильные, железнодорожные, авиационные и водные сообщения. Наша задача сделать так, чтобы это всё работало во благо.

«Мы должны проводить анализ: что нужно Нижнекамску сегодня, что потребуется завтра, где будет нужен ремонт, обновление, какие проекты нужно будет продвигать» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Нижнекамск создавался командой энергичных 25-летних молодых ребят, которые приехали в чистое поле и сказали: «Здесь город будет»

За то время, которое вы находитесь у руля Нижнекамска, как вы изменились как руководитель? Какие-то новые компетенции понадобились? Как формировали команду?

Я переехал в Нижнекамск из очень небольшого Муслюмовского района, где население было 20 тысяч, а в Нижнекамском проживает почти 300 тысяч. Разница большая, и большая нагрузка для восприятия. Хотя, я считаю, можно моделировать любую площадку на большую территорию.

За эти два года для меня было важным выстроить систему управляемости, работу по направлениям. Команда – живой организм. Мы должны решать как текущие вопросы, так и перспективные, глобальные. Мы должны проводить анализ: что нужно Нижнекамску сегодня, что потребуется завтра, где будет нужен ремонт, обновление, какие проекты нужно будет продвигать.

Для того чтобы видеть перспективу, мы привлекаем специалистов, экспертные группы из Москвы, Санкт-Петербурга. То есть мы не та команда, которая только латает дыры, а смотрит в будущее. И эту нашу работу должны видеть жители, они должны понимать, что будет в городе завтра и послезавтра.

Что касается кадровых перестановок – кто-то уходит на повышение, и здесь я не вижу никаких проблем. Они все равно остаются в нашей обойме. В целом на сегодня, я считаю, команда Нижнекамска укомплектована, она работает, она созидательна, у людей есть интерес, есть командный дух. А в дальнейшем мы всегда будем в поиске, будем искать лучшие кадры, исходя из тех вызовов, которые будут стоять перед Нижнекамском.

Нижнекамск создавался командой энергичных 25-летних молодых ребят, которые приехали в чистое поле и сказали: «Здесь город будет». И этот город состоялся. Нам очень нужно, чтобы сюда также приезжали энергичные люди и говорили: «Мы здесь будем жить, нам этот город нравится, мы будем, по милости Всевышнего рожать детей, и дети наши будут жить в этом городе». Тогда я думаю, что у нас все получится.

Муллин Рамиль Хамзович, глава Нижнекамского района РТ, мэр Нижнекамска

Родился 10 мая 1974 года в с. Муслюмово Муслюмовского района ТАССР. Окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «врач» (1998 г.), Казанский государственный университет по специальности «юрист» (2003 г.), Поволжскую академию государственной службы (2004 г.).

С 1991 по 1992 г. — слушатель дневного подготовительного отделения Казанского государственного медицинского университета.

С 1996 по 1998 г. — медбрат станции скорой медицинской помощи Казани.

С 1998 по 2001 г. — санитарный врач, главный врач по коммунальной гигиене центра госсанэпиднадзора Муслюмовского района РТ.

С 2001 по 2003 г. — начальник отдела здравоохранения администрации Муслюмовского района РТ.

С 2003 по 2006 г. — главный врач Центра госсанэпиднадзора в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск.

С 2006 по 2010 г. — заместитель главы Нижнекамского района РТ.

С 2010 по 2013 г. — замруководителя исполкома по вопросам организации муниципального контроля г. Казани — начальник Управления административно-технической инспекции.

С июля по сентябрь 2013 г. — и. о. руководителя исполкома Муслюмовского района РТ.

С 2013 по 2021 г. — глава Муслюмовского района РТ.

С 2021 по 2022 г. — руководитель исполкома Нижнекамского района РТ.

С 2022 г. — глава Нижнекамского района РТ, мэр Нижнекамска.

Кандидат медицинских наук.