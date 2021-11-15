Рамиль Муллин озвучил новые требования к строительству жилья в Нижнекамске

В Нижнекамске планируется начать проектирование и строительство многоквартирных домов. Требования к новым объектам на деловом понедельнике в мэрии озвучил руководитель исполкома Рамиль Муллин.

«За 11 месяцев 2021 года в Нижнекамске введено более 44 тыс. квадратных метров жилья, из них по программе социальной ипотеки — 33 тыс. квадратных метров, 11 тыс. — это индивидуальное жилье. Сегодня заходят в город „Домкор“, „Евростиль“, а также компания из Санкт-Петербурга. Есть ряд своих инвесторов, которые уже сегодня прорабатывают архитектурные проекты домов совершенно другого класса», — озвучил спикер.

Муллин добавил, что работа по развитию жилья в Нижнекамске будет усилена. «Мы должны сделать наш город максимально удобным, комфортным. Проекты недешевые, но желающие покупать такое жилье есть. Значит, люди планируют здесь оставаться, жить и работать», — отметил руководитель исполкома.

По словам Рамиля Муллина, строящиеся дома должны быть комфортными, с современной инфраструктурой и подземными парковками. Первые этажи должны быть отданы под коммерческие услуги, например под фитнес-залы и другие объекты сферы услуг.

«Не надо этого бояться. Это мировая практика. Мы должны в этом направлении двигаться. Это уже другой подход. При строительстве мы должны использовать лучшие зарубежные и российские практики», — добавил Муллин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нижнекамске состоялось заселение долгостроя.