Рамиль Муллин принял участие в заселении долгостроя в Нижнекамске

Предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ

Сегодня в Нижнекамске состоялось вручение ключей от самого высокого в городе жилого дома. Глава исполкома района Рамиль Муллин поздравил владельцев квартир с этим долгожданным событием.

«Это мой первый дом, который я открываю. Это инновационный дом, и, как мне сказали, его ждали с 2014 года. Подрядчик очень серьезно подошел к вопросу благоустройства территории — скоро здесь можно будет посадить деревья. Хочу пожелать, чтобы этот дом приносил только радость, чтобы здесь рождались дети — наши юные нижнекамцы и наш город рос», — пожелал руководитель района.

Здание получилось необычным для Нижнекамска: в нем 20 этажей, имеется подземная парковка на 55 машиномест, а также надземная парковка на 78 автомобилей. Всего в доме 133 квартиры: из них — 38 однокомнатные, 76 — двухкомнатные и 19 — трехкомнатные общей площадью более 7 тыс. кв. метров.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что строительство было начато в 2014 году и заморожено в 2015-м в связи с тем, что прежний генеральный директор не нашел достаточного количества средств для строительства жилого дома. В 2019 году стройка возобновилась благодаря новому заказчику — руководителю ООО УК «Жилой дом» Расиму Галлямову.