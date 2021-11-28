Рамиль Муллин опубликовал видеопоздравления нижнекамцев своим мамам

В Международный день матери руководитель исполкома Нижнекамского района Татарстана Рамиль Муллин опубликовал видеоролик, в котором жители города говорят теплые слова о своих матерях.

«Я благодарю маму за то, что она нас воспитала. Мы все, шестеро детей, относимся к ней с уважением и любовью», — рассказала Надежда Гатина.

«Мама — это самый близкий человек для меня. Человек, для которого, несмотря на мой возраст, я всегда буду маленьким», — заметил Арсен Ханов.

Рамиль Муллин в своем посте также отметил, что мама — это особенный человек для каждого, причем неважно, какого он возраста. «И сегодня каждый нижнекамец по-особенному выражает эту любовь! Желаю вам мира, благополучия и крепкого здоровья», — написал он.

Глава исполкома также поздравил свою маму с праздником. «А сейчас я позвоню своей маме и скажу ей: „Әнием, мин сине бик нык яратам!“» — написал он на своей странице.

Ранее Президент РТ Рустам Минниханов поздравил своих подписчиков в соцсетях с Днем матери.