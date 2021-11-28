Минниханов поздравил своих подписчиков в соцсетях с Днем матери

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил своих подписчиков в социальных сетях Instagram, Twitter и «ВКонтакте» с Днем матери.

«Сегодня День матери. Обязательно позвоните своим мамам, поздравьте их и никогда не расстраивайте!» — посоветовал руководитель республики.

Кроме того, Рустам Минниханов на татарском языке пожелал матерям «всего наилучшего» и долгих лет жизни «в добром здравии, уважении и заботе со стороны детей».

День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября. Этот праздник был установлен указом Президента РФ в 1998 году. Вместе с тем отмечать День матери начали еще в Российской империи: впервые он был проведен 1 декабря 1915 года. В большинстве стран мира День матери празднуют во второе воскресенье мая.