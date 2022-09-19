Муллин обозначил главные направления на посту мэра Нижнекамска

Избранный мэром Нижнекамска Рамиль Муллин обозначил главные направления в своей работе. Приоритетным для него является развитие социальной инфраструктуры, диверсификация экономики, удержание молодежи в городе.

«Мы третий город по численности в республике — крупный промышленный центр, где производится около 20% промышленной продукции и 30% экспорта всей республики. Город является лидером во многих отраслях. Город, на которой равняются, и который ставят в пример. Нижнекамску всего 56 лет, но он имеет большую хорошую историю, которую можно преподавать в школах», — отметил он.

Градоначальник считает необходимым создавать новые предприятия, промышленные центры, новые улицы, дома, строить новые скверы, бульвары, отремонтировать социальные объекты. Все это должно развиваться в городе, где есть традиции крупных промышленных центров, развит малый и средний бизнес и где трудится большая плеяда работников бюджетной сферы, которые вносят свою лепту в развитие города.

Одной из главных задач на посту руководителя является диверсификация экономики.

«Бесспорно, основой любой территории является конкурентная экономика. Отрадно то, что город представляют не только крупные предприятия, но и МСБ. Но все равно флагманом территории являются компании с мировым уровнем — СИБУР, „Татнефть“, „Таиф“ и шинный комплекс. Нам очень важно развивать эти компании. И мы радуемся тому, что есть много амбициозных инвестиционных проектов, и есть большие перспективы по малотоннажной химии. В то же время Нижнекамск имеет статус ТОСЭР, что открывает дополнительный диапазон диверсификации территории», — объяснил свое видение задач Рамиль Муллин.

Еще одним важным шагом является удержание молодежи в Нижнекамском районе.

«Очень важно развивать территорию в разных направлениях. Это ИТ-направления, креативная индустрия. Чтобы молодежь, которая здесь рождается, оставалась, получала образование и развивала наш город. К сожалению, пока мы видим большой отток. В этом году более 1 тыс. выпускников окончили школу и только 51 человек остался в Нижнекамске получать высшее образование», — отметил он.