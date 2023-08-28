Рамиль Муллин о приобщении к ЗОЖ: «Если человек уже в больнице, мы выпустили брак»

Необходимо, чтобы власти пропагандировали моду на здоровый образ жизни с детского сада, больница должна быть конечным пунктом в этой цепочке. Если горожанин обратился в медучреждение, то власти где-то допустили ошибку. Таким мнением на деловом понедельнике поделился мэр Нижнекамска Рамиль Муллин.

По словам спикера, при слове «здоровье» у людей возникают ассоциации с больницей. Однако больница, по его мнению, это конечный этап, когда здоровье уже потеряно.

«Здоровье — это то, что начинается с образа жизни, что ты ешь, одеваешь, как ты себя ведешь, занимаешься ли ты спортом. Если ты уже в больнице, это уже то, что мы выпустили брак», — отметил Муллин.

Градоначальник заявил о необходимости рассказывать о здоровой еде еще с детского сада, организуя выступления врачей в разных учреждениях. Также необходимо искоренить те ошибки, которые есть в западных странах. Фастфуд он назвал нездоровым питанием.

«Безопасное и качественное питание — это залог здоровья и благополучия наших детей. Нужно рассказывать детям о пользе правильного питания, в каких продуктах содержатся необходимые организму витамины и микроэлементы. Также нужно с раннего возраста говорить о здоровом образе жизни, о спорте и бережном отношении к своему телу», — подчеркнул руководитель района.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамском районе зарегистрирован исторический минимум рождаемости.