В Нижнекамском районе зарегистрирован исторический минимум рождаемости

В прошлом году Нижнекамским Управлением ЗАГС зарегистрирован исторический минимум — 2 538 актов о рождении. О тревожной демографической ситуации на отчетной сессии заявил глава района Рамиль Муллин.

«Мы третья по численности территория в Татарстане, у нас проживает 7% всего населения республики. Сегодня нас — нижнекамцев — 277 тысяч человек по итогам Всероссийской переписи населения 2021 года. Вместе с тем, второй год подряд мы фиксируем естественную убыль населения. Да, она существенно сократилась по сравнению с 2021 годом за счет снижения смертности. Но нас тревожат показатели рождаемости! Это значит, уважаемые коллеги, что через 20 − 25 лет нас с вами ждет демографическая яма», — отметил градоначальник.

Муллин отметил, что важнейшей задачей на сегодняшний день является сохранение и приумножение человеческого капитала как главного богатства Нижнекамского района.

«В связи с этим нам необходимо сейчас уделять особое внимание вопросам демографической политики, укрепления института семьи, создания условий для закрепления и привлечения молодежи в Нижнекамский муниципальный район. Нижнекамск был городом молодых и наша задача, чтобы он таким и остался. Основой будущего успешного развития Нижнекамска являются три составляющих — это сильная экономика, комфортная среда и ценности, которые объединяют нас — нижнекамцев!» — обозначил Рамиль Муллин.