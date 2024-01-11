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Рамиль Муллин о помощи ЛНР: «Поездки в подшефные города будут продолжены»
Сегодня в Нижнекамске состоялось расширенное совещание в филиале фонда «Защитники Отечества». Участники встречи обсудили предстоящие поездки в зону спецоперации, а также объявили о новой благотворительной акции в поддержку военнослужащих накануне Дня защитника Отечества.
«Только от города Нижнекамска в подшефные города в ближайшее время запланирован ряд поездок, также к бойцам в зону спецоперации отправятся представители Союза „Добровольцев Донбасса“», — рассказала «Татар-информу» начальник пресс-службы Яна Комарова-Енькова.
В мероприятии приняли участие глава Нижнекамского района Рамиль Муллин, вице-мэр Марина Камелина, представители «Боевого братства», а также участники спецоперации, которые сейчас находятся на малой родине в краткосрочном отпуске и на реабилитации после ранения.
Рамиль Муллин отметил, что помощь подшефным городам — Лисичанку и Рубежному — будет продолжена. Руководитель города и района сам недавно побывал в зоне боевых действий и убедился, насколько непростая ситуация сложилась в новых регионах России.
«Конечно, мысли и восприятие меняются. Сейчас территория ДНР и ЛНР требуют очень серьезной поддержки в части материальной базы. Наш подшефный Лисичанск требует серьезного внимания и поддержки, чтобы восстановить социальные учреждения, жизнь в городе, переход на новое законодательство. Поездки в подшефные города будут продолжены», — отметил он.
Муллин добавил, что военнослужащим также нужно внимание. «Они находятся в зоне боевых действий, ежедневно видят потери, разрушения. Когда ты это все видишь, очень важно осознавать, ради чего ты это все делаешь. Поэтому я считаю, что помощи много не бывает. Часть помощи будет уходить мирным жителям, часть — непосредственно бойцам. Россия всегда славилась тем, что когда случалась беда, мы все сплачивались. Чем больше мы будем поддерживать фронт, наши народные присоединённые республики, тем ближе будет наша победа», — сказал он.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске объявили сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО к 23 Февраля.
Специальная военная операция проводится по решению Президента Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.
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