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Муллин – о будущем города: «Нижнекамск – это люди, работа, любовь!»
Исторический минимум рождаемости зарегистрирован в Нижнекамске в 2022 году — такими темпами через четверть века город может оказаться в демографической яме. Что планируют сделать власти, чтобы избежать этого, рассказал глава района Рамиль Муллин на итоговой сессии райсовета.
«Нижнекамский район по объему инвестиций обогнал Удмуртию»
Основой развития Нижнекамска должны стать три составляющие: сильная экономика, комфортная среда и ценности, которые объединяют его жителей. Такие векторы обозначил Рамиль Муллин.
Что касается первого вектора развития — по итогам 2022 года в рейтинге социально-экономического развития Нижнекамский район занял 5-е место. По ряду показателей он находится в лидерах, в том числе по объему инвестиций в 152 млрд рублей. Муллин заметил, что вложения в развитие района сопоставимы с инвестициями в целых регионах России. Например, район обогнал Удмуртию с показателем инвестиций в 125,4 млрд рублей.
Предприятия района в прошлом году отгрузили товаров на 883 млрд рублей – на 100 млрд больше, чем годом ранее. Одна пятая всей произведенной продукции Татарстана приходится на Нижнекамский район. «К слову, город Пермь – город-миллионник, у них данный показатель составляет 669,5 мрлд рублей», — Муллин продолжал искать регионы, оказавшиеся на ступеньку ниже.
Он отметил, что, несмотря на санкции, предприятия, а это крупнейшие компании в России: СИБУР, «Татнефть» и ТАИФ, – сохранили трудовые коллективы и финансовую устойчивость.
Выросло в районе и количество предпринимателей, они произвели продукцию на 63,4 млрд рублей. Резидентами ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития) сейчас являются 20 компаний, в создание производств они уже вложили 5,6 млрд рублей. Вместе с тем глава района признал: в прошлом году не было привлечено ни одного нового резидента ТОСЭР. Он поручил исполкому усилить эту работу, поскольку Нижнекамск попал в зону критики Раиса Татарстана Рустама Минниханова на коллегии Минэкономики Татарстана.
«Нижнекамская территория получила порядка 10 млрд инвестиций в развитие инфраструктуры»
Второй вектор – создание комфортной среды – важен для развития человеческого капитала и повышения качества жизни. «Благодаря возможности участия в национальных, региональных программах, при поддержке крупных промышленных предприятий, депутатского корпуса, меценатов нижнекамская территория получила 10 млрд рублей инвестиций в развитие инфраструктуры», — отметил Муллин.
По словам руководителя муниципального образования, активное участие в развитии городской среды принимают крупные промышленные компании.
Были открыты первый инженерный лицей «Вектор» и Центр развития ребенка «Эврика». При поддержке руководства республики и нефтяников открыт Центр экстренной медицины, а также полилингвальный комплекс «Адымнар». В общей сложности в отчетном году построены и капитально отремонтированы 52 социально значимых объекта на сумму 6,9 млрд рублей. В этом году в Нижнекамске начнется строительство ледового манежа «ТАНЕКО-Арена» для занятий фигурным катанием и хоккеем.
В прошлом году обновили 23 км дорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». «Как результат — удалось снизить число дорожно-транспортных происшествий на 33% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — заявил глава. Он добавил, что удалось нормализовать движение общественного транспорта – республика закупила для города 50 автобусов.
Касаясь третьей составляющей – общих ценностей, Муллин сообщил, что горожане принимают участие в субботниках и благотворительных акциях по сбору гуманитарной помощи. «Где жители искренне болеют за дело, включаются в работу, предлагают конкретные решения проблем, многое делается и меняется к лучшему. Нам важно создавать такие условия, чтобы люди чувствовали свою значимость и сопричастность, брали ответственность за свое будущее и будущее той территории, где они живут. <...> Наша территория будет успешна, если сложится формула “Нижнекамск — это люди, работа, любовь!”», — подчеркнул руководитель района.
Последние две составляющие важны для Нижнекамска, ведь, по прогнозу Муллина, уже через 20-25 лет район ждет демографическая яма. В прошлом году ЗАГС зарегистрировал исторический минимум рождаемости в районе: выдано всего 2,5 тыс. актов.
«Мы третья по численности территория в Татарстане, у нас проживает 7% населения республики. Сегодня нас — нижнекамцев — 277 тысяч человек по итогам Всероссийской переписи населения 2021 года. Вместе с тем второй год подряд мы фиксируем естественную убыль населения. Да, она сократилась по сравнению с 2021 годом за счет снижения смертности. Но нас тревожат показатели рождаемости! Это значит, уважаемые коллеги, что через 20-25 лет нас с вами ждет демографическая яма», — заявил градоначальник.
По его словам, необходимо уделять внимание вопросам демографии, укреплению института семьи, созданию условий для привлечения молодежи в район. «Нижнекамск был городом молодых, и наша задача, чтобы он таким и остался», – заявил Муллин.
«Обратить внимание на необходимость выстраивания кооперационных цепочек с малым и средним бизнесом»
Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов доложил об основных экономических показателях республики, отметив, что Нижнекамский район вносит существенный вклад в развитие региона.
«Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил в этом году обеспечить объем валового регионального продукта на уровне 4 трлн рублей. Выполнение этой задачи требует активного участия каждого муниципального образования нашей республики. Нижнекамский район — это флагман, столица нефтехимии Республики Татарстан. Поэтому развитие Нижнекамского района находится в центре внимания Рустама Минниханова», — отметил глава экономического ведомства.
Он подчеркнул, что в условиях высокой неопределенности органы власти и предприятия должны реагировать на вызовы, принимать проактивные меры, задействуя резервы для повышения эффективности отраслей экономики.
Министр экономики акцентировал внимание на развитии ТОСЭР «Нижнекамск» и поручил все же начать привлечение новых инвесторов. При этом район должен заниматься и развитием промышленных парков. «Району необходимо определить точки роста, обратить внимание на необходимость выстраивания кооперационных цепочек с малым и средним бизнесом, использования потенциала промышленных площадок и возможностей территории», — полагает Мидхат Шагиахметов.
Он также считает, что развитие району придаст строительство автодороги М7 «Волга» – она приблизится к Нижнекамску. «Мы надеемся, что это действительно будет прорывной проект для Нижнекамска и позволит комплексно осваивать территорию Нижнекамской агломерации», — отметил глава ведомства.
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