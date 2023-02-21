Муллин – о будущем города: «Нижнекамск – это люди, работа, любовь!»

Рамиль Муллин подвел итоги ушедшего года на сессии райсовета

Фото: e-nkama.ru

«Нижнекамский район по объему инвестиций обогнал Удмуртию»

Основой развития Нижнекамска должны стать три составляющие: сильная экономика, комфортная среда и ценности, которые объединяют его жителей. Такие векторы обозначил Рамиль Муллин.

Что касается первого вектора развития — по итогам 2022 года в рейтинге социально-экономического развития Нижнекамский район занял 5-е место. По ряду показателей он находится в лидерах, в том числе по объему инвестиций в 152 млрд рублей. Муллин заметил, что вложения в развитие района сопоставимы с инвестициями в целых регионах России. Например, район обогнал Удмуртию с показателем инвестиций в 125,4 млрд рублей.

Предприятия района в прошлом году отгрузили товаров на 883 млрд рублей – на 100 млрд больше, чем годом ранее. Одна пятая всей произведенной продукции Татарстана приходится на Нижнекамский район. «К слову, город Пермь – город-миллионник, у них данный показатель составляет 669,5 мрлд рублей», — Муллин продолжал искать регионы, оказавшиеся на ступеньку ниже.

Он отметил, что, несмотря на санкции, предприятия, а это крупнейшие компании в России: СИБУР, «Татнефть» и ТАИФ, – сохранили трудовые коллективы и финансовую устойчивость.

Выросло в районе и количество предпринимателей, они произвели продукцию на 63,4 млрд рублей. Резидентами ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития) сейчас являются 20 компаний, в создание производств они уже вложили 5,6 млрд рублей. Вместе с тем глава района признал: в прошлом году не было привлечено ни одного нового резидента ТОСЭР. Он поручил исполкому усилить эту работу, поскольку Нижнекамск попал в зону критики Раиса Татарстана Рустама Минниханова на коллегии Минэкономики Татарстана.

«Нижнекамская территория получила порядка 10 млрд инвестиций в развитие инфраструктуры»

Второй вектор – создание комфортной среды – важен для развития человеческого капитала и повышения качества жизни. «Благодаря возможности участия в национальных, региональных программах, при поддержке крупных промышленных предприятий, депутатского корпуса, меценатов нижнекамская территория получила 10 млрд рублей инвестиций в развитие инфраструктуры», — отметил Муллин.

По словам руководителя муниципального образования, активное участие в развитии городской среды принимают крупные промышленные компании.

Были открыты первый инженерный лицей «Вектор» и Центр развития ребенка «Эврика». При поддержке руководства республики и нефтяников открыт Центр экстренной медицины, а также полилингвальный комплекс «Адымнар». В общей сложности в отчетном году построены и капитально отремонтированы 52 социально значимых объекта на сумму 6,9 млрд рублей. В этом году в Нижнекамске начнется строительство ледового манежа «ТАНЕКО-Арена» для занятий фигурным катанием и хоккеем.

В прошлом году обновили 23 км дорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». «Как результат — удалось снизить число дорожно-транспортных происшествий на 33% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — заявил глава. Он добавил, что удалось нормализовать движение общественного транспорта – республика закупила для города 50 автобусов.

Касаясь третьей составляющей – общих ценностей, Муллин сообщил, что горожане принимают участие в субботниках и благотворительных акциях по сбору гуманитарной помощи. «Где жители искренне болеют за дело, включаются в работу, предлагают конкретные решения проблем, многое делается и меняется к лучшему. Нам важно создавать такие условия, чтобы люди чувствовали свою значимость и сопричастность, брали ответственность за свое будущее и будущее той территории, где они живут. <...> Наша территория будет успешна, если сложится формула “Нижнекамск — это люди, работа, любовь!”», — подчеркнул руководитель района.

Последние две составляющие важны для Нижнекамска, ведь, по прогнозу Муллина, уже через 20-25 лет район ждет демографическая яма. В прошлом году ЗАГС зарегистрировал исторический минимум рождаемости в районе: выдано всего 2,5 тыс. актов.

«Мы третья по численности территория в Татарстане, у нас проживает 7% населения республики. Сегодня нас — нижнекамцев — 277 тысяч человек по итогам Всероссийской переписи населения 2021 года. Вместе с тем второй год подряд мы фиксируем естественную убыль населения. Да, она сократилась по сравнению с 2021 годом за счет снижения смертности. Но нас тревожат показатели рождаемости! Это значит, уважаемые коллеги, что через 20-25 лет нас с вами ждет демографическая яма», — заявил градоначальник.

По его словам, необходимо уделять внимание вопросам демографии, укреплению института семьи, созданию условий для привлечения молодежи в район. «Нижнекамск был городом молодых, и наша задача, чтобы он таким и остался», – заявил Муллин.

Исторический минимум рождаемости зарегистрирован в Нижнекамске в 2022 году Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Обратить внимание на необходимость выстраивания кооперационных цепочек с малым и средним бизнесом»

Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов доложил об основных экономических показателях республики, отметив, что Нижнекамский район вносит существенный вклад в развитие региона.

«Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил в этом году обеспечить объем валового регионального продукта на уровне 4 трлн рублей. Выполнение этой задачи требует активного участия каждого муниципального образования нашей республики. Нижнекамский район — это флагман, столица нефтехимии Республики Татарстан. Поэтому развитие Нижнекамского района находится в центре внимания Рустама Минниханова», — отметил глава экономического ведомства.

Мидхат Шагиахметов доложил об основных экономических показателях республики Фото: e-nkama.ru

Он подчеркнул, что в условиях высокой неопределенности органы власти и предприятия должны реагировать на вызовы, принимать проактивные меры, задействуя резервы для повышения эффективности отраслей экономики.

Министр экономики акцентировал внимание на развитии ТОСЭР «Нижнекамск» и поручил все же начать привлечение новых инвесторов. При этом район должен заниматься и развитием промышленных парков. «Району необходимо определить точки роста, обратить внимание на необходимость выстраивания кооперационных цепочек с малым и средним бизнесом, использования потенциала промышленных площадок и возможностей территории», — полагает Мидхат Шагиахметов.

Он также считает, что развитие району придаст строительство автодороги М7 «Волга» – она приблизится к Нижнекамску. «Мы надеемся, что это действительно будет прорывной проект для Нижнекамска и позволит комплексно осваивать территорию Нижнекамской агломерации», — отметил глава ведомства.