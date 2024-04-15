Рамиль Муллин назвал средние зарплаты по «химии» в Нижнекамске

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На сегодня Нижнекамск – одна из территорий с самыми высокими заработными платами. Средняя зарплата по «химии» составляет больше 90 тыс. рублей. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил мэр города Рамиль Муллин.

«На сегодня мы одна из территорий с самыми высокими зарплатами. Средняя зарплата по “химии” составляет больше 90 тыс. рублей. Специалист, имеющий навыки производства, может получать до 150 тыс. рублей. Это очень высокие зарплаты, которые позволяют быть интересными», – отметил Муллин.

Он также обозначил несколько направлений, где наблюдается дефицит кадров. В высококвалифицированных специалистах нуждаются ЭП-600, «Гексен», заводы «Татнефти». «Мы проводим профориентационную работу с детьми, готовим специалистов в наших ссузах и вузах, но их не хватает. Компании приглашают людей с других территорий, создают для них условия, чтобы оставались», – уточнил мэр.

Второе направление – строительство. «Многие компании привлекают мигрантов. В прошлом году на стройках города работали более 40 тысяч мигрантов, которые приезжали от 3 до 6-9 месяцев на строительство таких комплексов, как ЭП-600, ТАНЕКО, “Татшина”», – сказал он.

Третьим направлением, где просматривается дефицит, мэр обозначил сферу услуг – уборка, сервис, водители автобусов и коммунальной техники. В кадрах нуждаются и медицинские учреждения Нижнекамска.

«Сегодня Нижнекамск сильно развивается, поэтому вопрос кадров для нас важен», – резюмировал Муллин.

В интервью он рассказал о том, как город планирует решать проблему кадров.