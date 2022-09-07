Новым руководителем Черемшанского района Татарстана стал Рамиль Айбатов

Рамиль Айбатов для Черемшанского района не чужой человек

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Исполняющим обязанности руководителя исполкома Черемшанского района стал Рамиль Айбатов. О назначении на внеочередном заседании районного совета рассказал руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров.

Он напомнил, что Рамиль Айбатов для Черемшанского района не чужой человек. Он родился и вырос в селе Беркет-Ключ. После получения высшего образования в Казанском сельскохозяйственном институте в течение девяти лет работал на предприятиях родного края: начиная от главного инженера совхоза «Победа» до первого заместителя председателя сельхоз предприятия «Алга».

«Последние 10 лет его трудовая деятельность связана с руководством Черемшанского автотранспортного предприятия. Надо сказать, он добился довольно серьезных успехов», — подчеркнул Сафаров.

О назначении на внеочередном заседании районного совета рассказал руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Помимо этого, Рамиль Айбатов прошел профессиональную подготовку по программе резерва управленческих кадров Президента Республики Татарстан.

«Совместно с командой руководителей, депутатским корпусом и жителями района надеюсь, что мы будем работать как единая команда», — поделился новый и.о. руководителя исполкома района.

Напомним, что глава Черемшанского района РТ Фердинат Давлетшин досрочно покинул пост из-за перехода на новое место работы.