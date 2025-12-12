news_header_top
Общество 12 декабря 2025 18:44

Рак кожи оказался на первом месте среди онкозаболеваний в Татарстане

В Республике Татарстан первое место по заболеваемости онкологией занимает рак кожи – 2601 человек, в том числе с меланомой – 334 человека за 2024 год. Об этом заявили на научно-практической конференции в Республиканском кожно-венерологическом диспансере, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Специалисты подчеркивают, что именно ранняя диагностика играет решающую роль: на начальных этапах вероятность успешного лечения и выживаемости пациентов значительно выше.

Врачебное сообщество отмечает, что в онкологии оправдан более осторожный подход, включающий элементы гипердиагностики, чем недооценка потенциально опасных симптомов.

