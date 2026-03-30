Раису РТ представили черный фосфор в роли катализатора и генетику для зеленой химии

На очередном заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» представили ряд инновационных материалов и подходов в области химии и нефтехимии. Провел заседание Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

С докладом «Черный фосфор – от элемента к функциональным материалам», посвященном перспективам использования этого материала для фото- и электрокаталитического получения водорода и восстановления углекислого газа в ценные органические продукты, а также для фото- и электрокаталитической фиксации азота с образованием аммиака и мочевины минуя энергозатратные промышленные процессы, выступил главный научный сотрудник Института органической и физической химии имени А. Е. Арбузова КазНЦ РАН Дмитрий Яхваров.

По словам ученого, для массового внедрения инновационного катализатора потребуется преодоление технологических барьеров и снижение себестоимости. При этом он уточнил, что проект поддержан грантом Министерства образования и науки РФ.

Генеральный директор АО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин в свою очередь подчеркнул: «<...> если сумеем это сделать, то будем первыми в мире. Если перейдем на этот катализатор – это будет новая эра. Наработки есть, но для реального производства надо еще смотреть и думать». Рустам Минниханов поблагодарил исследователя за исчерпывающий доклад и предложил в дальнейшем «продвигать» эту тему.

Затем директор ЗАО «Чебоксарское предприятие „Сеспель“» Владимир Бакшаев рассказал о компании, которая специализируется на разработке и производстве инновационной продукции для нефтегазовой, химический отраслей и транспортного машиностроения (с акцентом на импортозамещение и внедрение современных технологий). Одна из ключевых компетенций предприятия – новый способ сварки трением с перемешиванием: он обеспечивает высокое качество соединений, снижение энергоемкости и повышение прочностных характеристик.

Директор завода предложил организовать на нем практику студентов КНИТУ имена А. Н. Туполева – КАИ. «Мы хотим, чтобы ваши студенты приехали на практику. Надо новые технологии начинать изучать и внедрять со студентов», –пояснил он.

Глава «Татнефтехиминвест-холдинга» проинформировал, что специалисты из Татарстана побывали на предприятии, и подтвердил наличие интереса к производству. Раис РТ поддержал предложение организовать визиты на завод и изучить вопрос.

После этого заведующий лабораторией молекулярно-генетических и микробиологических методов КазНЦ РАН Шамиль Валидов презентовал генетические технологии для промышленной микробиологии и зеленой химии. В своем выступлении он уделил внимание возможностям лаборатории – от выделения и характеристики микроорганизмов до генной инженерии, редактирования геномов и подбора условий ферментирования.

Эти компетенции позволяют заниматься разработкой биопрепаратов и генетических технологий для сельского хозяйства, экологии и промышленной переработки отходов. Также ведутся работы по переработке органических отходов на биогазовых установках. В своей деятельности лаборатория кооперируется с российскими и зарубежными партнерами.

Директор Института химии растворов имени Г. А. Крестова РАН Михаил Киселев поведал собравшимся о применяемых для получения высокотехнологичных материалов методах химии растворов. Одним из ключевых направлений он назвал глубокую переработку растительного сырья (льна, конопли) с получением в результате целлюлозы, текстильных и нетканых материалов (в том числе с антимикробными и огнезащитными свойствами и для полимерных материалов).

Выслушав этот доклад, Рустам Минниханов поручил создать рабочие группы для изучения ряда направлений, которые могут быть использованы в промышленности Татарстана для переработки сырья и производства функциональных материалов.

Последним пунктом повестки дня стало рассмотрение вопроса о подготовке и проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Татнефтехиминвест-холдинг».

Говоря о возможностях современной науки, Рустам Минниханов отметил, что сегодня особенно важно поддерживать отечественную науку, собственные разработки. «Без использования достижений науки мы никуда не прорвемся, - сказал он. - Сегодня важно поддерживать свою, отечественную науку. И только от нас самих зависит, насколько мы сможем использовать ее достижения. У нас в республике есть такие современные лаборатории, есть уникальные наработки – надо их изучать».

Обращаясь к представителям научного сообщества, Рустам Минниханов, в свою очередь, призвал их «выходить из стен лаборатории». В целом он высоко оценил представленные сегодня проекты и доклады.

Последним был рассмотрен вопрос о подготовке и проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Татнефтехиминвест-холдинг».

Раис Татарстана в целом высоко оценил представленные сегодня на заседании совета директоров проекты и доклады, при этом призвав научных работников «выходить из стен лаборатории».