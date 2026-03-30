Общество 30 марта 2026 14:41

Минниханов призвал ученых «выходить из стен лаборатории»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» призвал представителей научного сообщества «выходить из стен лаборатории». Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

По мнению руководителя республики, в нынешних условиях особенно важно поддерживать отечественную науку, собственные разработки.

«Без использования достижений науки мы никуда не прорвемся. Сегодня важно поддерживать свою, отечественную науку. И только от нас самих зависит, насколько мы сможем использовать ее достижения», – констатировал Раис РТ.

«У нас в республике есть такие современные лаборатории, есть уникальные наработки – надо их изучать», – добавил Минниханов, в целом высоко оценив представленные сегодня на заседании совета директоров проекты и доклады.

