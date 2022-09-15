Раиси — Путину: Сотрудничество России и Ирана откинет на обочину санкции и угрозы США

Оцень ценно, что Россия и Иран — два государства, попавшие под санкции США, укрепляют отношения. Такое сотрудничество позволит не только противостоять недружественным странам, но и полностью обеспечить интересы Москвы и Тегерана, поделился в беседе с Президентом РФ Владимиром Путиным иранский лидер Эбрахим Раиси.

Он подчеркнул, что Иран, сам будучи государством, попавшим под американские санкции, никогда не признает ограничения, введенные против России.

«Конечно, мы можем отодвинуть на обочину все санкции, а также угрозы, которые Соединенные Штаты Америки вводят против наших стран. Вы знаете, у Исламской Республики Иран хватает необходимой доброй воли, у нас есть жест доброй воли: мы никогда не покидаем и не покинем переговорный стол. Но всем доказано, весь мир знает о том, что Соединенные Штаты Америки являются недоговороспособными: они нарушают все обязательства», — подчеркнул иранский лидер.

Президент России поздравил его с подписанием меморандума о вступлении Ирана в ШОС, а также напомнил о шагах, которые предпринимаются для расширения двухстороннего сотрудничества. Так, товарооборот стран в 2021 году увеличился на 81%, а за шесть месяцев 2022-го — еще на 30%, в августе с Байконура был запущен спутник дистанционного зондирования Земли «Хайям», изготовленный по заказу Раиси, развиваются межрегиональные и экономические связи.

Кроме того, Владимир Путин анонсировал подписание крупного договора между Россией и Ираном, который «ознаменует выход отношений на уровень стратегического партнерства».