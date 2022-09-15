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Политика
15 сентября 2022  13:21

Иран подписал меморандум о вступлении в ШОС

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Иран подписал меморандум об обязательствах в составе Шанхайской организации сотрудничества. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на представителя МИД Узбекистана.

«Это открывает стране путь для полноправного членства в ШОС», — отметил собеседник.

Под документом подписи поставили глава иранского МИД Хоссейн Амир Абдоллахиян и генсекретарь ШОС Чжан Мин. Процедура вступления республики началась с сентября прошлого года — на саммите в Душанбе. Накануне меморандумы о получении статуса партнеров по диалогу подписали Египет и Катар. 

Саммит ШОС проходит 15 и 16 сентября в Самарканде.

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