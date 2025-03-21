Раиса Сафиуллина: Татарстан всегда заинтересован в развитии культурного сотрудничества

Раиса Сафиуллина

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Благотворительная ярмарка Charity Bazaar, организованная в рамках Fashion Iftar, способствует налаживанию культурного сотрудничества между жителями Казани и работающими в городе консульствами разных государств, помогает объединять народы и укреплять связи между ними. Об этом заявила советники министра культуры Татарстана и член общественного совета ведомства Раиса Сафиуллина.

«Можно сказать, что сегодняшнее мероприятие – эксперимент. Каждое консульство по возможности представило то, что они готовы были предложить казанцам. Я очень рада, что это первый значимый шаг, чтобы в дальнейшем систематизировать эту работу, сделать семьи генконсулов более включенными и расширить круг участников. Сегодня – это очень хорошее начало. Все, что будет реализовано на сегодняшней ярмарке, окажется передано фонду «Добро Рядом», какая бы скромная ни набралась сумма. Мы этому фонду очень доверяем», – заметила собеседница агентства.

Сафиуллина выразила надежду на дальнейшее развитие культурных инициатив в Татарстане, особенно в контексте предстоящего получения Казанью статуса культурной столицы исламского мира в 2026 году. Она также отметила, что город и вся республика готовы принимать людей из разных культур, что будет способствовать укреплению дружбы и взаимопонимания.

«Как мы уже знаем, Казань в 2026 году станет культурной столицей исламского мира. Наша задача заключается в том, чтобы показать миру, что Татарстан – это площадка дружбы и взаимопонимания. Казань настолько открыта миру, она готова принять всех добрых людей. У нас даже праздник Сабантуй всегда ассоциируется с позитивом: там и юмор, и спорт, и наша шикарная кухня. Я надеюсь, что настоящий и следующие годы будут знаковыми с точки зрения активности. Мы как Республика Татарстан только рады тому, что у нас разивается культурное сотрудничество», – добавила Сафиуллина.