Fashion Iftar Business: как проходит второй день самого модного события марта

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня, 21 марта, в новом здании театра имени Галиасгара Камала состоялась Первая благотворительная ярмарка Charity Bazaar, организованная Женским дипломатическим клубом Казан в рамках Fashion Iftar. С самого утра в театре собрались люди, готовые внести свой вклад в общее дело доброты и взаимопомощи.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Супруги генеральных консулов и дипломатов из Казахстана, Кыргызстана, Ирана, Китая и Туркменистана, представители общественных организаций и бизнес-леди поддержали инициативу, направленную на помощь нуждающимся. Ярмарка стала площадкой для обмена не только товарами, но и добрыми делами. Каждый участник мог внести свой вклад, предоставив продукцию для продажи, оказав помощь с оформлением стенда или став волонтером.

«Уже девять лет существует Fashion Iftar, он собирает огромное количество людей, и проект становится очень крепким. В связи с этим я подумала, что пришло время расшириться до бизнес-программы, которая включает в себя лекторий и маркет. Я очень надеюсь, что эта история расширится до международного форума, потому что к нам приезжают гости из других городов и стран», – объяснила автор и организатор проекта Fashion Iftar, эксперт в области благопристойной моды Джаннат Мингазова.

Все собранные на ярмарке средства будут переданы в фонд «Добро Рядом» Радика Абдрахманова на определенный проект, направленный на оказание помощи нуждающимся женщинам и детям. «Наш фонд нацелен на развитие молодого поколения, конечно же, на поддержку детей. У нас часто проходят большие фестивали, а также мы работаем с особенными детишками, над их развитием», – пояснил Абдрахманов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Гости мероприятия могли ознакомиться с разнообразием уникальных изделий: украшений, натуральной косметики, одежды с национальными узорами, подвесками, кольцами и аксессуарами. Особое внимание пришедших привлекли предметы одежды в национальном стиле, а также сувениры из разных стран. «Я уже прикупила себе и дочкам платья, думаю, они будут очень рады носить такие уникальные костюмы», – заметила одна из гостий мероприятия.

Благотворительная ярмарка привлекла внимание не только местных жителей, но и гостей города, которые с интересом знакомились с работами местных мастеров и поддерживали благотворительную инициативу.

«Такие акции, конечно, направлены на созидание. Я как дипломат с большим опытом хочу сказать, что такие благотворительные дни в консульстве проводятся регулярно. Сегодня четыре страны, которые здесь представлены, сумели продемонстрировать единство. Стоит также отметить, что ярмарка проходит в преддверии праздника Науруз. Это тот праздник, который ЮНЕСКО с 2009 года включило в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Этот праздник символизирует первый день весны и оживление природы», – прокомментировал событие Генеральный консул Республики Казахстан в Казани Ерлан Искаков.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кроме того, в рамках ярмарки прошел модный лекторий с участием дизайнеров, стилистов и экспертов в мире моды, которые приехали из разных городов. Участники лектория делились своими знаниями и опытом, обсуждая актуальные тренды, секреты стиля и важность устойчивой моды.

«Мы выявили такую тенденцию, что популярность исламской благопристойный моды растет, многие светские дизайнеры и модельеры проектируют коллекции именно благопристойной моды. Это становится популярным, у этого направления большая аудитория. Халяльное направление развивается во всех сферах: и в спорте, и в финансах, и в туризме. Мы гордимся тем, что имеем причастность к такому замечательному мероприятию», – подчеркнул директор благотворительного фонда «Добро Рядом» Радик Абдрахманов.

Накануне, 20 марта, в Казани прошел ежегодный женский Fashion Iftar. Темой ифтар-программы стала восточная культура. В качестве главного цвета в этом году был выбран оранжевый. Как пояснила автор проекта Джаннат Мингазова, оттенки оранжевого ассоциируются с пустыней, специями и востоком. Fashion Iftar проводится в священный для мусульман месяц Рамадан, участие в нем принимают исключительно женщины.