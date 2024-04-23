Раис Татарстана запустил строительство индустриально-логистического парка «Дружба»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Запуск строительства инновационного индустриально-логистического парка «Дружба» в Зеленодольском районе Татарстана состоялся сегодня с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Благодаря реализации проекта будет создано на первом этапе 2,5 тыс. новых рабочих мест, а позднее — 3,5 тыс.

«Сегодня мы запускаем новый проект — индустриально-логистический парк „Дружба“. Он уже имеет нового резидента. Для муниципалитета и для республики это большие инвестиции, новые рабочее места, возможность получения и продвижения нашей продукции. Считаю, что этот проект должен быть успешным», — сообщил Рустам Минниханов на церемонии начала строительства.

Глава Зеленодольского муниципального района Михаил Афанасьев отметил, что для района новый проект — это большое и очень важное событие.

«Это будет парк в парке, целая экосистема. Здесь можно будет работать, получать медицинское обслуживание», — сказал он.

В беседе с журналистами Афанасьев заметил, что уникальность территории заключается ещё и в том, что здесь разместятся детские центры, где сотрудники смогут оставить на время своих детей. Концепция проекта, по его словам, «современная и дерзкая».

«Эта будет территория, где будет комфортно жить и работать», — подчеркнул глава района.

Спикер отметил, что при реализации проекта «используется экологичный, человекоориентированный подход». Он поблагодарил Раиса Татарстана за поддержку проекта и инвесторов – за доверие к муниципальному району и республике.

Первая очередь будет введена в конце 2024 — начале 2025 года, а реализация всего проекта завершится в 2028 году. Общая площадь парка составит около 170 тыс. кв. метров, где разместятся корпуса с подведенными коммуникациями.