Раис Татарстана встретился с участниками созданной Ассоциации ветеранов СВО

Рустам Минниханов Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с представителями Координационного совета Ассоциации ветеранов специальной военной операции РТ в здании ДОСААФ РТ.

Рустам Минниханов отметил, что сегодня жители Татарстана с достоинством выполняют свой воинский долг в зоне СВО, мужественно защищая безопасность родины. Он отметил, что поддержка бойцов и их семей является важной задачей государства, с начала специальной операции осуществляется комплексная помощь военным и участие в гуманитарных инициативах. В этом процессе активно задействованы государственные структуры, муниципалитеты, бизнес, волонтеры и граждане республики. Также он подчеркнул, что социальная адаптация ветеранов и их помощь находятся в числе приоритетов.

На учредительном собрании было принято решение о создании Ассоциации ветеранов специальной военной операции Республики Татарстан. Председателем новой организации избран помощник Премьер-министра РТ, генерал-лейтенант Владимир Майстренко. По словам Раиса РТ, генерал имеет за плечами большой боевой опыт в «горячих точках», является участников боевых действий в Северо-Кавказском регионе, Сирии и специальной военной операции на Украине.

Также в работе Ассоциации будет задействован председатель Координационного совета Кабинета Министров РТ по вопросам ветеранов боевых действий в Республике Афганистан и контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Иван Егоров.

Фото: rais.tatarstan.ru

В ходе встречи также обсуждались важные аспекты взаимодействия с ветеранами, включая их социализацию и трудоустройство. Рустам Минниханов выразил готовность поддержать эту инициативу, подчеркивая необходимость системного подхода в работе с ветеранами.

«Мы, безусловно, окажем содействие. Это наш долг. Важно охватить заботой и вниманием каждого ветерана, каждую семью. Необходимо выстроить системную работу», – обратил внимание Рустам Минниханов.