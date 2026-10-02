Раис Татарстана встретился с Генпрокурором Таджикистана в Казани

Фото: © пресс-служба Раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Генеральным прокурором Таджикистана Хабибулло Вохидзодой. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ. Встреча прошла в Казани, в Доме Правительства Татарстана.

На встрече Рустам Минниханов подчеркнул, что Татарстан придает большое значение развитию сотрудничества с Таджикистаном в рамках традиционно дружественных российско-таджикистанских отношений. Заметно растут объемы товарооборота, осуществляется регулярное авиасообщение между Казанью и городами Таджикистана, укрепляются связи в сфере культуры, науки и образования.

Раис Татарстана попросил передать наилучшие пожелания Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, поблагодарив его за внимание и поддержку татарстано-таджикистанского сотрудничества.

Хабибулло Вохидзода принял участие в 36-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств - участников СНГ и 24-м заседании генеральных прокуроров государств - членов ШОС. Он высокий уровень организации мероприятий.

«Все прошло на высшем уровне, были созданы комфортные условия для работы. Казань – очень красивый город. Большое спасибо за ваше гостеприимство», – сказал Генеральный прокурор Таджикистана.