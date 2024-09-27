Раис Татарстана: Учеба в колледжах должна быть престижной

Правительству Татарстана совместно с предприятиями, вузами и ссузами необходимо организовать системную профориентационную работу в школах. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь с посланием Государственному Совету РТ.

«Это особенно актуально с учетом роста в ближайшие годы выпускников 9-х классов. Есть хорошие примеры взаимодействия реального сектора экономики и образовательных учреждений», - сказал он.

В числе положительных примеров спикер отметил работу компаний «Татнефть», «Сибур», Сетевой компании, «Татэнерго» и Зеленодольского завода им. Горького.

По словам Минниханова, модернизации требует система среднего профессионального образования. Учеба в колледжах должна быть престижной. Подготовку специалистов нужно проводить по целевому принципу – с учетом потребностей предприятий и инвестиционных проектов. Большой дефицит кадров есть в машиностроении.

«Министерству образования совместно с предприятиями необходимо подготовить предложения по увеличению контрольных цифр приема и их профилизации», - сказал Рустам Минниханов.

Также по его словам, особого внимания требует работа по популяризации рабочих профессий. Здесь важная роль отводится самим предприятиям, а также системе образования и СМИ.