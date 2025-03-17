Раис Татарстана поздравил победителей чемпионатов «Профессионалы» и «Абилимпикс»

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с победителями, призерами и наставниками чемпионатов «Профессионалы» и «Абилимпикс» 2024 года в многопрофильном лицее №187.

«Отрадно, что такие встречи стали доброй традицией», – отметил Раис.

В прошлом году участники достойно представили республику.

«Татарстан традиционно занимает лидирующее положение и в движении "Профессионалы" и в движении "Абилимпикс". Мы всегда находимся в призовой тройке», – отметил заместитель минобра Татарстана Андрей Поминов.

«Профессионалы» – это Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству. В прошлом году Татарстан забрал 41 медаль в основном и индустриальных зачетах, из которых 11 – золотые.

«Абилимпикс» – это Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В общекомандном зачете татарстанцы заняли второе место. Всего республика взяла 66 медалей, 26 из них – золотые.

По итогам встречи прошло награждение наставников и участников двух чемпионатов.

«Мы вами гордимся. Уверен, ваши достижения вдохновят вас на новые свершения, дадут импульс развитию движения», – заключил Раис.