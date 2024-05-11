Раис Татарстана посетил детсад «Кояшкай» в Рыбно-Слободском районе

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Рыбно-Слободский район республики побывал в детском саду «Кояшкай» села Биектау. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Дошкольное учреждение было введено в эксплуатацию в декабре 2020 года. Здание построено за счет средств, поступивших из республиканского бюджета. Детсад рассчитан на 50 воспитанников, а посещают его сейчас примерно тридцать детей в возрасте от полутора до семи лет. Работают здесь 14 штатных сотрудников, в том числе четыре педагога.

Руководитель республики вместе с сопровождающими осмотрел музыкальный зал и методический кабинет, а также заглянул в кухню и столовую детского сада.

Как сообщал ранее «Татар-информ», Рустам Минниханов совершает рабочую поездку по Рыбно-Слободскому району. Он уже осмотрел роботизированную ферму и пообщался с руководителями хозяйств, инвесторами и главами сельских поселений муниципалитета.

Сопровождают Раиса Татарстана глава Рыбно-Слободского района РТ Радик Ислямов, вице-премьер РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров, министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин и другие официальные лица.