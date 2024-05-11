Минниханов осмотрел роботизированную ферму в Рыбно-Слободском районе Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Рыбно-Слободский район республики посетил роботизированную ферму на 150 голов крупного рогатого скота. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Ферма на 150 голов коров имеет оборудование для роботизированного доения. Одним из источников финансирования деятельности фермы стал грант, полученный от Минсельхозпрода РТ. В рамках республиканской программы «Строительство подъездных путей к животноводческим помещениям КФХ» возведена дорога к ферме длиной около одного километра.

Хозяйство включает два животноводческих помещения, ангар для хранения зерна и машинно-тракторный парк. Территория фермы полностью огорожена.

Здесь же состоялась выставка сельскохозяйственной продукции от производителей района. Тут же Рустам Минниханов пообщался с руководителями хозяйств, инвесторами и главами сельских поселений муниципалитета.

Глава Рыбно-Слободского района Радик Ислямов доложил о ходе посевной, кратко рассказал о ситуации в сфере животноводства, об обеспечении кормами. По его словам, местные сельхозпроизводители участвуют в республиканских программах поддержки.

Вице-премьер Татарстана — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров напомнил, что в регионе предусмотрены субсидии: для развития животноводства, для поддержки сельхозпроизводителей и так далее. Необходимые средства поступают как из республиканского, так и из федерального бюджета (в рамках софинансирования).

Кроме того, было отмечено, что в целом ситуация в сельском хозяйстве Рыбно-Слободского района — «стабильная, позитивная».

В рамках сегодняшней рабочей поездки Рустам Минниханов намерен оценить ход весенне-полевых работ и ознакомиться с оперативной ситуацией на полях, а также посетить социальные объекты — детские сады и фельдшерско-акушерский пункт, отмечает пресс-служба руководителя республики.