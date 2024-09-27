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Раис Татарстана поручил разработать программу прорывных IТ-решений до 2030 года
В Татарстане создана качественная современная IТ-инфраструктура. Эффективную работу демонстрируют три площадки IТ-парка, в том числе технопарк им. Башира Рамиева, который стал катализатором цифрового развития. Об этом сообщил сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь с посланием к Государственному Совету РТ.
Спикер напомнил, что технопарк им. Башира Рамиева объединил в одном месте фиджитал, детский IТ-парк, IТ-бизнес и сотни перспективных стартапов, привлекая инвестиции в экономику республики. Сегодня в IТ-парке работает 546 резидентов, создано 6 тыс. рабочих мест. Кроме того, для привлечения и поддержки талантливой молодежи в 20 районах республики действуют муниципальные IТ-площадки.
В целом в республике создан мощный фундамент для технологического лидерства, включающий передовую IT-инфраструктуру, талантливых специалистов, сильную научную базу и всестороннюю государственную поддержку.
«Наша цель – не просто поддерживать текущий уровень, а совершить качественный скачок, который позволит Татарстану быть российским передовым центром в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий. Поручаю Правительству разработать комплексную программу прорывных IТ решений до 2030 года», - сказал Рустам Минниханов.
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