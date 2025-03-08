Раис Татарстана опубликовал видеопоздравление с 8 Марта

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на странице в социальной сети «ВКонтакте» и в своем Telegram-канале опубликовал видеопоздравление с Международным женским днем.

«С Международным женским днем, наши дорогие и любимые! Каждая из вас делает мир ярче и добрее. Спасибо за все!» – подчеркнул руководитель республики.

«Бәйрәм белән, сөйкемле, матур, гүзәл хатын-кызларыбыз! Тормышыгызда шатлыклы мизгелләр, елмаюлар күбрәк булсын. Сәламәтлек, бәхет һәм мәхәббәт телим (в переводе с татарского – „С праздником, привлекательные, красивые, прекрасные женщины! Пусть в вашей жизни будет больше радостных моментов, улыбок. Желаю здоровья, счастья и любви“)», – добавил Рустам Минниханов.

В размещенном Раисом РТ видео представлены различные аспекты деятельности женщин – отношения в семье, работа, спорт, волонтерство.

Видео: t.me/rustamminnikhanov.