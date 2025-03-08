«Каждая из вас – история, полная вдохновения!» – Минниханов поздравил женщин РТ с 8 Марта

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил проживающих в республике женщин с Международным женским днем.

«8 Марта – всеми любимый праздник, наполненный улыбками и радостными мгновениями. В нашей стране женщина во все времена являлась олицетворением доброты и красоты – хранительницей традиционных духовных и семейных ценностей. Играя главную роль в воспитании подрастающего поколения, вы закладываете основу будущего нашего общества», – отметил Раис РТ.

Он напомнил, что женщины участвуют в управлении государством, работают на самых ответственных участках, вносят значительный вклад в развитие республики и всей большой страны.

«Вы совмещаете таланты и профессиональные качества с радостью материнства и заботой о домашнем уюте, делаете этот мир ярче и гармоничнее, вдохновляете нас на свершения», – подчеркнул Минниханов.

«Особых слов благодарности в этот праздничный день заслуживают женщины – ветераны Великой Отечественной войны, женщины, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, а также матери, жены и вдовы, сестры и дочери защитников Родины. Вы сочетаете удивительную внутреннюю силу и очаровательную нежность, а ваша стойкость и сила духа вызывают глубокое уважение всех мужчин», – добавил он.

«Дорогие наши женщины! Каждая из вас – это история, полная вдохновения! Вы воплощаете в себе идеалы материнства, любви и красоты. Вы согреваете теплом сердец своих близких, храните семейный очаг, передаете культуру и родной язык, наши традиции следующим поколениям – в этом заключается ваша особая миссия», – заметил Раис Татарстана.

«В этот прекрасный день позвольте пожелать вам здоровья, благополучия и новых достижений. С праздником! Будьте счастливы!» – заключил Рустам Минниханов.