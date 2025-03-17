Раис Татарстана назвал беспилотную авиацию одним из приоритетных направлений

Раис Татарстана Рустам Минниахнов на встрече с призерами чемпионатов «Профессионалы» и «Абилимпикс» 2024 года назвал беспилотную авиацию одним из приоритетных направлений.

«В прошлом году наши студенты и школьники стали лучшими операторами дронов в России, заняв первое место в общем зачете – это направление является одним из приоритетных и быстроразвивающихся в большинстве отраслей», – сказал Раис.

На соревнованиях дронов «Архипелаг 2024» участники из Татарстана стали лучшими в личном и общем зачетах ряда номинаций.