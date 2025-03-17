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Общество 17 марта 2025 18:26

Раис Татарстана назвал беспилотную авиацию одним из приоритетных направлений

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Раис Татарстана Рустам Минниахнов на встрече с призерами чемпионатов «Профессионалы» и «Абилимпикс» 2024 года назвал беспилотную авиацию одним из приоритетных направлений.

«В прошлом году наши студенты и школьники стали лучшими операторами дронов в России, заняв первое место в общем зачете – это направление является одним из приоритетных и быстроразвивающихся в большинстве отраслей», – сказал Раис.

На соревнованиях дронов «Архипелаг 2024» участники из Татарстана стали лучшими в личном и общем зачетах ряда номинаций.

#Рустам Минниханов #беспилотники
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