Лучшие операторы дронов и победы РТ: как прошли чемпионаты «Профессионалы» и «Абилимпикс»

Рустам Минниханов подвел итоги чемпионатов «Профессионалы» и «Абилимпикс» 2024 года в многопрофильном лицее №187. Главное из встречи — в материале «Татар-информа».





Рустам Минниханов подвел итоги чемпионатов «Профессионалы» и «Абилимпикс» 2024 года

Фото: rais.tatarstan.ru

«Чемпионатное движение — эффективный канал связи предприятий и системы образования»

«Отрадно, что такие встречи стали доброй традицией», — заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

По итогам прошлогодних чемпионатов участники достойно представили республику на национальной и международной аренах.

«Мы вами гордимся. Уверен, ваши достижения вдохновят вас на новые свершения, дадут импульс развитию движения», — поздравил Раис всех причастных к профессиональным чемпионатам.

Чемпионатное движение — это эффективный канал связи предприятий и системы образования, считает Минниханов. Отдельно в своем выступлении он подчеркнул важность компетенции «Управление БПЛА», а также отметил, что в прошлом году наши студенты и школьники стали лучшими операторами дронов в России.

«Это направление одно из приоритетных и быстроразвивающиеся в большинстве отраслей», — сказал Раис.

Отдельных слов благодарности заслужили наставники и тренеры. Их Раис наградил за вклад в развитие чемпионатного движения.

«Несомненно все эти победы — результат упорства и многочисленных тренировок», — заключил Раис.

«Татарстан всегда находится в призовой тройке, уступая лишь Москве»

«Татарстан традиционно занимает лидирующее положение и в движении «Профессионалы» и в движении «Абилимпикс». Мы всегда находимся в призовой тройке», — рассказал «Татар-информу» заместитель министра образования РТ Андрей Поминов.

На протяжении пяти лет Татарстан занимает второе место, уступая лишь Москве, подчеркнул он.

Андрей Поминов подчеркнул, что Татарстан всегда находится в призовой тройке Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Профессионалы» — это Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству. Татарстан забрал в прошлом году 41 медаль в основном и индустриальных зачетах, из которых 11 — золото. Вместе с межрегиональным (итоговым) чемпионатом и чемпионатом высоких технологий, республика завоевала в этом году 171 медаль разного достоинства.

В 2024 году в целом по России участниками соревнований стали более 500 тыс. человек. С 2025 года поддержка развития профессионального мастерства в России будет проходить по нацпроекту «Молодёжь и дети».

Количество соревновательных компетенций так же растет. Так, в этом году добавятся: акушерское дело, бортпроводники, нейросети и большие данные, промышленный альпинизм и другие.

«Абилимпикс» — это Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В общекомандном зачете татарстанцы заняли второе место. Всего республика взяла 66 медалей, 26 из них — золотые.

Планируется, что в этом году в нём примут участие порядка 1650 конкурсантов по 130 компетенциям. Чемпионат продолжается.

Татарстан забрал в прошлом году 41 медаль в основном и индустриальных зачетах, из которых 11 — золото Фото: rais.tatarstan.ru

«Важно использовать приобретенные навыки на практике»

«Тем самым мы повышаем престиж профессионального образования и рабочих профессий», — рассказал корреспонденту «Татар-информа» Андрей Поминов.

Неслучайно в последние годы конкурс учреждений среднего-профессионального образования кратно увеличился, заметил он.

«Это движение было бы невозможно, если бы его не поддерживали работодатели», — напомнил Поминов.

На это обратил внимание и Раис в своем выступлении.

«В условиях востребованности рабочих кадров важно использовать приобретенные вами навыки на практике, в реальном секторе экономики», — заявил Раис.