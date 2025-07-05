Раис Татарстана: Благодаря работе вместе с вами мы усилим потенциал республики

«Это первая программа, пробная, но могу вас заверить, что вся работа, связанная с СВО, для нас приоритет». Об этом на подведении итогов программы «Батырлар. Герои Татарстана» в научной библиотеке КФУ имени Лобачевского сказал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Мы считаем, что благодаря совместной работе мы усилим потенциал республики на каждом уровне. Вы и сами поймете, где и как можете быть полезны», – сказал Раис Татарстана.

Он отметил, что у республики есть большой опыт переподготовки госслужащих.

«Каждый из вас — тот образец, который может донести те вещи, которые кроме вас никто не объяснит. Очень правильным решением было привлечение координаторов», – дополнил он.

Напомним, что о запуске республиканской программы для ветеранов и участников СВО «Батырлар. Герои Татарстана» 18 февраля объявил Раис РТ Рустам Минниханов. 30 марта завершился первый этап программы «Батырлар. Герои Татарстана» – всего было подано 1604 заявки. Большинство заявок – из Татарстана, но были и 104 заявителя из 33 регионов РФ.

Уже в конце июня о завершении конкурсного отбора на программу для ветеранов и участников спецоперации «Батырлар. Герои Татарстана» сообщил руководитель Департамента государственной службы и кадров при Раисе РТ Александр Белов.

В результате был сформирован рейтинг, который стал основой для принятия Общественным советом программы «Батырлар. Герои Татарстана» решения о зачислении лучших на соответствующую программу обучения.

