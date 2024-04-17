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Раис Сулейманов назначен первым замруководителем исполкома Пестречинского района
Генеральный директор Управляющая компания «АгроИнвест» Раис Сулейманов назначен первым замруководителем исполкома Пестречинского района. Об этом стало известно на заседании Совета Пестречинского района Республики Татарстан. В сессии принимает участие премьер-министр РТ Алексей Песошин.
«Хотел бы проинформировать вас о кадровом изменении в составе исполнительного комитета района. Распоряжением от 16 апреля 2024 года на должность первого заместителя руководителя исполнительного комитета Пестречинского муниципального района назначен Сулейманов Раис Ахтямович», — отчитался на сессии экс-глава Пестречинского района Ильхам Кашапов.
Алексей Песошин представил Раиса Сулейманова.
«Вся его трудовая биография связана с работой в сфере пищевой промышленности, сельского хозяйства. У него большой опыт работы с людьми, с трудовыми коллективами. Раис Ахтямович зарекомендовал себя не только предприимчивым, но и социально ответственным руководителем, проводил активную общественную работу. Избирался депутатом Государственного Совета РТ двух созывов, способствовал успешному решению многих наказов своих избирателей. Я уверен, что Раис Ахтямович успешно справится с решением возложенных на него задач, будет эффективно решать вопросы социально-экономического развития района. Мы со своей стороны его поддержим, рассчитываем, что он найдет поддержку среди депутатов и населения», — сказал премьер-министр.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава Пестречинского района Ильхам Кашапов сложил полномочия в связи с его назначением на должность главы представительства Татарстана в Белоруссии.
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