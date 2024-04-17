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Политика 17 апреля 2024 10:49

Раис Сулейманов назначен первым замруководителем исполкома Пестречинского района

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Генеральный директор Управляющая компания «АгроИнвест» Раис Сулейманов назначен первым замруководителем исполкома Пестречинского района. Об этом стало известно на заседании Совета Пестречинского района Республики Татарстан. В сессии принимает участие премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Хотел бы проинформировать вас о кадровом изменении в составе исполнительного комитета района. Распоряжением от 16 апреля 2024 года на должность первого заместителя руководителя исполнительного комитета Пестречинского муниципального района назначен Сулейманов Раис Ахтямович», — отчитался на сессии экс-глава Пестречинского района Ильхам Кашапов.

Алексей Песошин представил Раиса Сулейманова.

«Вся его трудовая биография связана с работой в сфере пищевой промышленности, сельского хозяйства. У него большой опыт работы с людьми, с трудовыми коллективами. Раис Ахтямович зарекомендовал себя не только предприимчивым, но и социально ответственным руководителем, проводил активную общественную работу. Избирался депутатом Государственного Совета РТ двух созывов, способствовал успешному решению многих наказов своих избирателей. Я уверен, что Раис Ахтямович успешно справится с решением возложенных на него задач, будет эффективно решать вопросы социально-экономического развития района. Мы со своей стороны его поддержим, рассчитываем, что он найдет поддержку среди депутатов и населения», — сказал премьер-министр.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава Пестречинского района Ильхам Кашапов сложил полномочия в связи с его назначением на должность главы представительства Татарстана в Белоруссии.

#пестречинский район #Татарстан
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