Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Ильхам Кашапов сложил полномочия главы Пестречинского района
Глава Пестречинского района Ильхам Кашапов досрочно сложил полномочия. Об этом Кашапов заявил на заседании в зале администрации в Пестрецах. В сессии принимает участие премьер-министр РТ Алексей Песошин.
«В Совет района мною внесено заявление о досрочном прекращении полномочий главы района. Также в Совет района поступило заявление о досрочном прекращении полномочий руководителя исполнительного комитета Владимира Никитина. Нам необходимо принять ряд решений организационного характера», — отметил Ильхам Кашапов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава Пестречинского района Ильхам Кашапов возглавит представительство Татарстана в Белоруссии. Об этом на субботнем совещании в Доме Правительства заявил Раис РТ Рустам Минниханов.
Напомним, что Кашапов возглавляет район с 2018 года.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»