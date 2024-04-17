Ильхам Кашапов сложил полномочия главы Пестречинского района

Глава Пестречинского района Ильхам Кашапов досрочно сложил полномочия. Об этом Кашапов заявил на заседании в зале администрации в Пестрецах. В сессии принимает участие премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«В Совет района мною внесено заявление о досрочном прекращении полномочий главы района. Также в Совет района поступило заявление о досрочном прекращении полномочий руководителя исполнительного комитета Владимира Никитина. Нам необходимо принять ряд решений организационного характера», — отметил Ильхам Кашапов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава Пестречинского района Ильхам Кашапов возглавит представительство Татарстана в Белоруссии. Об этом на субботнем совещании в Доме Правительства заявил Раис РТ Рустам Минниханов.

Напомним, что Кашапов возглавляет район с 2018 года.