Раис РТ заявил о готовности зарубежных партнеров к укреплению сотрудничества

Татарстан по поручению руководства страны активно участвует в реализации внешней политики Российской Федерации. Этот год насыщен крупными международными мероприятиями. Об этом сообщил сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь с посланием Государственному Совету РТ.

В числе значимых мероприятий он отметил фиджитал-турнир «Игры Будущего», спортивные игры стран БРИКС, визиты в Татарстан представительных иностранных делегаций, зарубежные республиканские бизнес миссии.

«Знаковым стало проведение 15-го юбилейного Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» и заседания Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». Число зарегистрированных участников и гостей «KazanForum» превысило 20 тыс. человек из 87 стран мира. Все это подтверждает готовность многих зарубежных партнеров к укреплению сотрудничества с нашей страной», - сказал Рустам Минниханов.

Он напомнил, что в октябре в Казани пройдет XVI саммит БРИКС, значение которого для современного мира трудно переоценить. Подготовка к этому важнейшему событию вышла на финишную прямую.

«Большое количество гостей, повышенное международное внимание – мы в очередной раз должны оправдать оказанное нам доверие и провести все на высочайшем уровне», - подчеркнул Раис Татарстана.

Он также отметил, что важно расширять взаимодействие с китайскими партнерами, прежде всего, в торгово-экономической и инвестиционной сфере. Эффективной площадкой в этой части призван стать ежегодно проводимый в Казани международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».