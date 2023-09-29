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Политика 29 сентября 2023 17:21

Раис РТ встретился с и.о. министра иностранных дел Афганистана

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Раис РТ встретился с и.о. министра иностранных дел Афганистана
Фото: rais.tatarstan.ru

В рамках проведения 5-го заседания Московского формата консультаций по Афганистану состоялась встреча Раиса РТ Рустама Минниханова и и. о. министра внутренних дел Афганистана Амир-Хана Моттаки.

В Казанском Кремле государственные деятели обсуждали вопросы взаимодействия в рамках российско-афганских отношений, а также решение гуманитарных вопросов.

Подробно о переговорах по Афганистану в Казани можно узнать в материале «Татар-информа».

#Рустам Минниханов
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