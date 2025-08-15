Раис РТ в Рыбно-Слободском районе напомнил о важности своевременного сева озимых

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетил с рабочей поездкой Рыбно-Слободской район республики, где пообщался с аграриями и осмотрел новое здание детской школы искусств в райцентре. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

На поле вблизи села Шеланка состоялась беседа с механизаторами, занятыми на уборочных работах, руководителями хозяйств, инвесторами и активом района. Глава муниципалитета Радик Ислямов рассказал, что аграрии убрали 50% площадей – 15,5 тыс. гектаров. Собрано 58,2 тыс. тонн зерна, в среднем урожайность достигает 38 ц/га. Лучшая урожайность у озимой пшеницы – свыше 45 ц/га. Также предстоит убрать 7356 гектаров масличных культур, в первую очередь – подсолнечника и рапса.

Всего в Рыбно-Слободском районе насчитывается 10,1 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 2,3 тыс. коров. С января по июль в районе произведено 9,2 тыс. тонн молока.

Минниханов обратил внимание на важность своевременного и качественного сева озимых культур. В районе ими планируется засеять 10,2 тыс. гектаров. Заготовлен необходимый объем семян и ГСМ, подготовлена вся необходимая техника.

Раис РТ поблагодарил руководителей хозяйств за совместную слаженную работу. Он заверил, что все государственные программы, которые реализуются в республике, будут продолжены. Также Минниханов заявил о важности работы по поддержке участников специальной военной операции и их семей.

После этого Рустам Минниханов осмотрел новое здание детской школы искусств имени Ф. Ахмадиева в райцентре Рыбная Слобода. Здесь занимаются 215 детей. Работа в школе организована по пяти направлениям: музыкальное, вокальное, изобразительное, хореографическое и театральное искусства. Имеются большой актовый зал, 12 классов обучения, 2 хореографических класса и 2 костюмерные.

Видео: пресс-служба Раиса РТ.