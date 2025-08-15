Минниханов оценил труд аграриев Лаишевского и Рыбно-Слободского районов по уборке урожая

Фото: https://t.me/rustamminnikhanov

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетил с рабочей поездкой Лаишевский и Рыбно-Слободский районы республики, ознакомившись с ходом уборочной кампании. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

В этих двух муниципалитетах собрано почти 50% урожая. Руководитель республики и сопровождающие его лица пообщались с тружениками села, механизаторами и руководителями хозяйств.

В селе Нармонка гости осмотрели производственную базу местной агрофирмы, обрабатывающей 4,5 тыс. гектаров пашни, а в Рыбной Слободе заехали в новое здание детской школы искусств, в которой занимается 215 детей, отметил Минниханов.

«Безнең авыл хезмәтчәннәре – республикабыз горурлыгы. Алар бу көннәрдә ялны белмичә көне-төне басуларда эшли, илебезне азык-төлек белән тәэмин итә! Лаеш һәм Балык бистәсе районнарында ярты уңыш инде суктырылган һәм уртача уңдырышлык һәр гектардан 40 центнер тирәсе тәшкил итә (в переводе – „Гордостью нашей республики являются наши труженики. В эти дни, не зная отдыха, они день и ночь работают на полях, обеспечивают продовольствием нашу страну! В Лаишевском и Рыбно-Слободском районах урожайность составляет около 40 центнеров с гектара“)», – подчеркнул Раис РТ.