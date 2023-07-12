Раис РТ: Роль Татарстана возросла, когда наши партнеры стали для нас недружественными

На фоне включения ряда стран в список так называемых «недружественных» государств роль Татарстана, который имеет тесные связи с восточными странами, возросла, заявил Раис РТ Рустам Минниханов. В тоже время Восток проявляет большой интерес к России и укреплению сотрудничества с ней, отметил он в интервью на телеканале ОТР.

«Для нашей страны Восток всегда был интересен и важен. Сегодня это оказалось еще важнее, потому что наши партнеры бывшие стали недружественными, и наш взор устремился еще серьезнее в сторону арабского мира, Востока, в сторону Китая. И здесь наша роль – роль республики, образовательных центров – показала свою востребованность», – сказал он.

Минниханов напомнил, что в 2003 году Президент Владимир Путин, находясь в Малайзии, вышел с инициативой, чтобы Россия присоединилась в качестве наблюдателя к Организации стран исламского сотрудничества.

«За это время мы видим, что даже в этой ситуации, когда ряд стран оказались как бы на той стороне, наши партнеры из Организации исламского сотрудничества имеют свою позицию, и наши контакты сохранены», – подчеркнул он.

Торгово-экономические отношения Татарстан также переориентировал в сторону стран Персидского залива и Востока, напомнил Минниханов, отметив, что в этом направлении у республики есть большой потенциал.

Напомним, что также руководитель республики заявил, что руководству любого региона важно ориентироваться не только на экономические показатели, но и на качество жизни населения, и ответил шутливой поговоркой на вопрос о лидерстве Татарстана в рейтингах.