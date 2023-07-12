Минниханов ответил шутливой поговоркой на вопрос о лидерстве Татарстана в рейтингах

Руководству любого региона важно ориентироваться не только на экономические показатели, но и на качество жизни населения, заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов в интервью на телеканале ОТР. Комментируя неизменное лидерство республики в различных рейтингах, он вспомнил старинную поговорку.

«Один татарин сказал: „Разбогатеть не так уж сложно, а жить как богач — достаточно сложно“. Поэтому есть определенное давление психологическое на тебя, что твои показатели уступают кому-то. Поэтому надо быстро бегать, быстро двигаться», — подчеркнул Минниханов.

Отвечая на вопрос о том, что важнее – рейтинги или мнения людей – Раис республики на первое место поставил качество жизни татарстанцев.

«Главная оценка нашей работы, работы федеральной власти, республиканской, муниципальной – это качество жизни людей. Поэтому баланс должен быть. И эту часть, и эту часть надо балансировать. То есть и с населением надо работать и не забывать, что есть некие индикаторы, критерии и еще какие-то параметры», – отметил он.

Напомним, сегодня на телеканале «Общественное телевидение России» (ОТР) спецвыпуск, посвященный Татарстану. На протяжении всего дня зрителям рассказывали об экономике, промышленности и культуре республики и ее столицы.