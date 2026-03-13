Раис РТ принял участие в заседании оргкомитета по подготовке Kazan Digital Week

Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в заседании организационного комитета по подготовке и проведению Международного форума Kazan Digital Week – 2026. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Заседание в режиме видеоконференции провел министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, председатель оргкомитета Максут Шадаев.

Ранее было принято решение о переносе сроков проведения Международного форума. В этом году он пройдет с 29 по 31 октября.

«Это дает нам дополнительный импульс в части организации и проведения форума. Решение принято с запасом по времени, и мы сможем перестроиться – для того, чтобы форум традиционно прошел еще лучше, чем в прошлом году», – сказал Максут Шадаев.

«Мы взяли на себя такую ответственность – по объему деловой программы, по количеству участников, глубине обсуждений и тем. И каждый год мы таким образом продвигаемся вперед», – добавил он.

Раис Татарстана также заявил, что перенос сроков проведения – это дополнительное время на подготовку форума.

«Будет сделано все, что необходимо в части проведения, содержательной части, пленарной сессии и участия крупных компаний. Мы со своей стороны готовы максимально подключиться», – сказал он.

Кроме того, лидер Татарстана поблагодарил министра цифрового развития России за понимание и поддержку этого важного для страны проекта.