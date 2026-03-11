Форум Kazan Digital Week – 2026 пройдет с 29 по 31 октября

Международный форум Kazan Digital Week пройдет с 29 по 31 октября в МВЦ «Казань Экспо». Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Миссия Kazan Digital Week – создать площадку для обмена научно-технической информацией и объединения научных и технологических ресурсов. Такое сотрудничество поможет решать задачи импортозамещения и опережающего развития технологий, а также укреплять технологический суверенитет и суверенитет данных, которые рассматриваются как основа лидерства России в международном сотрудничестве.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Форум включает десять тематических направлений:

интеллектуальные транспортные системы;

цифровые технологии в государственном управлении;

цифровая индустрия 4.0;

экосистема финтех;

кибербезопасность нового времени;

инновации, интегрированные в бизнес;

цифровые технологии в образовании;

цифровые технологии в культуре;

цифровые технологии в здравоохранении и медицине;

цифровые технологии в сельском хозяйстве.

Будет работать выставочная экспозиция, на которой компании смогут представить свою продукцию и заявить о себе на международной площадке.

Сейчас идет регистрация на форум.

Федор Конюхов и Рифкат Минниханов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В рамках Kazan Digital Week проводится марафон хакатонов Kazan Digital Legends. Проект создан для поиска и поддержки талантливых специалистов в области информационных технологий, искусственного интеллекта, дизайна и управления цифровыми проектами, а также для развития их профессионального потенциала.

Так, хакатон «ЭкоХак: Чистый Океан» пройдет 12-13 марта. Мероприятие организовано в рамках научно-исследовательской программы проекта «Экспедиция Федора Конюхова на плоту МИРРИКО».

Участникам предложат разработать технологические решения для обнаружения, сбора, анализа и переработки микропластика в морской среде. Хакатон посвящен поиску инновационных подходов к решению экологических проблем мирового океана.

В оргкомитет по подготовке и проведению Kazan Digital Week 2026 вошли министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов и другие Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кроме того, в Татарстане собрали оргкомитет по подготовке и проведению Kazan Digital Week 2026. В составе – министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов и другие.

Ранее «Татар-информ» писал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов пригласил на форум делегацию Амурской области. Приглашение получил и южноафриканский предприниматель Эррол Маск – Рифкат Минниханов предложил ему поучаствовать в Kazan Digital Week во время встречи в Академии наук РТ.