Форум Kazan Digital Week – 2026 пройдет с 29 по 31 октября
Форум Kazan Digital Week в этом году представит десять тематических направлений
Международный форум Kazan Digital Week пройдет с 29 по 31 октября в МВЦ «Казань Экспо». Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Миссия Kazan Digital Week – создать площадку для обмена научно-технической информацией и объединения научных и технологических ресурсов. Такое сотрудничество поможет решать задачи импортозамещения и опережающего развития технологий, а также укреплять технологический суверенитет и суверенитет данных, которые рассматриваются как основа лидерства России в международном сотрудничестве.
Форум включает десять тематических направлений:
- интеллектуальные транспортные системы;
- цифровые технологии в государственном управлении;
- цифровая индустрия 4.0;
- экосистема финтех;
- кибербезопасность нового времени;
- инновации, интегрированные в бизнес;
- цифровые технологии в образовании;
- цифровые технологии в культуре;
- цифровые технологии в здравоохранении и медицине;
- цифровые технологии в сельском хозяйстве.
Будет работать выставочная экспозиция, на которой компании смогут представить свою продукцию и заявить о себе на международной площадке.
Сейчас идет регистрация на форум.
В рамках Kazan Digital Week проводится марафон хакатонов Kazan Digital Legends. Проект создан для поиска и поддержки талантливых специалистов в области информационных технологий, искусственного интеллекта, дизайна и управления цифровыми проектами, а также для развития их профессионального потенциала.
Так, хакатон «ЭкоХак: Чистый Океан» пройдет 12-13 марта. Мероприятие организовано в рамках научно-исследовательской программы проекта «Экспедиция Федора Конюхова на плоту МИРРИКО».
Участникам предложат разработать технологические решения для обнаружения, сбора, анализа и переработки микропластика в морской среде. Хакатон посвящен поиску инновационных подходов к решению экологических проблем мирового океана.
Кроме того, в Татарстане собрали оргкомитет по подготовке и проведению Kazan Digital Week 2026. В составе – министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов и другие.
Ранее «Татар-информ» писал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов пригласил на форум делегацию Амурской области. Приглашение получил и южноафриканский предприниматель Эррол Маск – Рифкат Минниханов предложил ему поучаствовать в Kazan Digital Week во время встречи в Академии наук РТ.