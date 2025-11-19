news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 19 ноября 2025 18:07

Раис РТ представителю Бахрейна: Татарстан заинтересован в сотрудничестве с королевством

Читайте нас в
Телеграм
Раис РТ представителю Бахрейна: Татарстан заинтересован в сотрудничестве с королевством
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Республика Татарстан заинтересована в сотрудничестве с королевством Бахрейн. Об этом заявил сегодня Раис РТ Рустам Минниханов на встрече с председателем Верховного совета по исламским делам Бахрейна шейхом Абдулрахманом бин Мохаммедом бин Рашедом аль-Халифой. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В ходе беседы, прошедшей в Доме Правительства РТ, Рустам Минниханов подчеркнул, что Россия в целом придает большое значение взаимодействию с Бахрейном.

Раис Татарстана также отметил, что всегда с интересом посещает Бахрейн. В 2022 году он принял участие в Бахрейнском форуме, а в ноябре 2024-го – в 19-й ежегодной Конференции по исламскому банкингу и финансам.

Кроме того, Минниханов напомнил, что в рамках Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» в столице РТ была проведена конференция совместно с Организацией по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI).

Большая работа ведется и по линии Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», добавил Раис РТ. Он поблагодарил гостя за участие в деятельности группы. По его словам, участие таких авторитетных экспертов способствует выработке важных решений.

читайте также
Первая выездная конференция AAOIFI стартовала на полях KazanForum
Первая выездная конференция AAOIFI стартовала на полях KazanForum
AAOIFI рассматривает Казань для открытия первого в России представительства
Власти РТ и AAOIFI договорились развивать сотрудничество в сфере исламских финансов
#бахрейн #Рустам Минниханов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане за 2026 год по федпрограмме обновят 17 объектов инженерной инфраструктуры

В Татарстане за 2026 год по федпрограмме обновят 17 объектов инженерной инфраструктуры

18 ноября 2025
Талия Минуллина заявила о важности открытия авиарейса Казань – Абу-Даби

Талия Минуллина заявила о важности открытия авиарейса Казань – Абу-Даби

18 ноября 2025