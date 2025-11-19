Раис РТ представителю Бахрейна: Татарстан заинтересован в сотрудничестве с королевством

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Республика Татарстан заинтересована в сотрудничестве с королевством Бахрейн. Об этом заявил сегодня Раис РТ Рустам Минниханов на встрече с председателем Верховного совета по исламским делам Бахрейна шейхом Абдулрахманом бин Мохаммедом бин Рашедом аль-Халифой. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В ходе беседы, прошедшей в Доме Правительства РТ, Рустам Минниханов подчеркнул, что Россия в целом придает большое значение взаимодействию с Бахрейном.

Раис Татарстана также отметил, что всегда с интересом посещает Бахрейн. В 2022 году он принял участие в Бахрейнском форуме, а в ноябре 2024-го – в 19-й ежегодной Конференции по исламскому банкингу и финансам.

Кроме того, Минниханов напомнил, что в рамках Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» в столице РТ была проведена конференция совместно с Организацией по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI).

Большая работа ведется и по линии Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», добавил Раис РТ. Он поблагодарил гостя за участие в деятельности группы. По его словам, участие таких авторитетных экспертов способствует выработке важных решений.