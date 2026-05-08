Раис РТ почтил память павших на войне уроженцев села Тимяшево Лениногорского района

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Лениногорский район республики посетил село Тимяшево и возложил там цветы к памятнику воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Рустам Минниханов возложил цветы и почтил память погибших минутой молчания, уточнила Лилия Галимова.

В годы Великой Отечественной войны с территории Тимяшевского сельского поселения на фронт ушли 227 человек, из которых 108 погибли или пропали без вести. Сейчас в селе проживают всего две труженицы тыла.

Всего в годы Великой Отечественной войны с территории Лениногорского района на фронт ушел 12 751 человек. Не вернулись 6518 жителей муниципалитета. Двенадцать человек были удостоены звания Героя Советского Союза.

Ранее сегодня Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Бугульминский район посетил Спасское сельское поселение, где также почтил память погибших на Великой Отечественной войне.