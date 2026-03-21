Раис РТ поблагодарил лесников и сотрудников МЧС за недопущение лесных пожаров

Раис Татарстана Рустам Минниханов

В Международный день леса на традиционном республиканском совещании Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил лесников и сотрудников МЧС за недопущение лесных пожаров.

«<...> сегодня также отмечаем Международный день леса. Я всех лесников поздравляю! Это природный щит нашей республики – лес <...>. В отрасли работает 2300 человек, которые ежедневно обеспечивают охрану, защиту и воспроизводство лесов. Благодаря их труду в республике только за прошедший год лесовосстановительные работы проведены на площади свыше 5300 гектаров. Лесной фонд не просто сохраняется, а с каждый год мы приумножаем [его]», – заметил руководитель региона.

«Отдельно хочу поблагодарить наших лесников за то, что за последние годы в лесах не допущено ни одного пожара. Это и лесники, и МЧС – они слаженно работают. <...> Огромные слова благодарности за то, что мы каждый летний период, пожароопасный сезон, достойно отрабатываем», – подчеркнул Рустам Минниханов.

По его словам, «при поддержке республики в отрасли обновляется техника, внедряются беспилотные системы, реализуется программа ремонта зданий лесничеств и лесхозов».

«Задача каждого из нас – беречь, сохранять и приумножать леса. Леса нет – уже как-то скучновато. Особенно люди, которые к нам приезжают из арабских стран, говорят: „У вас столько леса!“ Сразу в глаза бросается», – заключил Раис РТ.