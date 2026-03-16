Минлесхоз РТ: В Татарстане не хватает около 100 мастеров леса

В лесной отрасли Татарстана трудятся более 2,3 тыс. человек. Средний возраст специалистов – 43 года. Об этом сообщил сегодня первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Это преданные своему делу профессионалы, обеспечивающие эффективное управление лесным фондом площадью более 1,2 млн гектаров. В летний период с учетом сезонных работников численность достигает 2,5 тыс. человек», – отметил он.

Более 70% специалистов лесной отрасли – мужчины. Это не удивительно, ведь специфика работы требует значительных физических нагрузок.

«Мы поддерживаем гендерное равенство и создаем условия для профессиональной реализации женщин на руководящих и других должностях», – заверил Зарипов.

По его словам, высшее образование имеет более 670 специалистов, или 29% от общей численности, из них профессиональное – свыше 330 человек. Среднее специальное образование имеют более 1150, человек или 50% сотрудников, в том числе профильное – 643 человека.

«Мы стремимся к увеличению доли сотрудников с профильным образованием и активно поддерживаем программы дополнительного профессионального обучения», – подчеркнул первый замминистра.

Говоря о стаже специалистов лесной отрасли, он заметил, что 1057 человек работают в лесном хозяйстве до пяти лет (46%), 494 человека – до десяти лет (21%), 242 человека – до 15 лет (10%) и 518 – более 15 лет (23%).

«Мы не сталкиваемся с острым кадровым дефицитом, однако определенные потребности в специалистах, безусловно, существуют. Как в любой отрасли, у нас наблюдается естественное движение кадров», – констатировал Зарипов.

По его словам, сейчас в отрасли не хватает около 100 мастеров леса.

«В настоящее время наиболее актуальной для нас остается потребность в квалифицированных специалистах рабочих профессий. В частности, имеется спрос на трактористов, водителей, вальщиков леса, а также на мастеров леса, являющихся лесными инспекторами», – уточнил Ильгизар Зарипов.