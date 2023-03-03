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Общество 3 марта 2023 14:29

Раис РТ наградил муниципальных чиновников за заслуги по развитию местного самоуправления

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Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов своим указом наградил троих муниципальных чиновников медалями «За заслуги в развитии местного самоуправления в РТ». Документ опубликован на сайте руководителя республики.

Медалями отмечены руководитель исполкома Рыбно-Слободского района РТ Роман Исланов, специалист по ЖКХ исполкома города Кукмора Кукморского района РТ Евгений Кормильцев и секретарь исполкома Айдаровского сельского поселения Тюлячинского района РТ Лилия Шавалеева.

В указе отмечается, что чиновники удостоены наград «за многолетний плодотворный труд, достойный вклад в повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минниханов наградил татарстанцев орденом «Дуслык» и медалью «100 лет ТАССР».

#Официальная хроника #Рустам Минниханов
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