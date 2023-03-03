Минниханов наградил татарстанцев орденом «Дуслык» и медалью «100 лет ТАССР»

Первый замминистра образования и науки РТ Андрей Поминов награжден орденом «Дуслык», соответствующий указ подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов. Документ опубликован на сайте руководителя республики.

Награду Поминову присвоили за «значительный вклад в развитие системы образования и многолетнюю плодотворную работу», говорится в документе.

Кроме того, Минниханов подписал указ, согласно которому медалью «100 лет образования ТАССР» награждены директор волейбольного клуба «Зенит» Олег Брызгалов и директор женского волейбольного клуба «Динамо-Казань» Сергей Чернышов.